¡Se acabó! ESPN y José Ramón Fernández anuncian despedida tras más de 20 años

Ciudad de México.- ESPN anunció el fin de uno de sus programas más exitosos de las últimas décadas; el programa 'Cronómetro', conducido por José Ramón Fernández desde hace 21 años. El sorpresivo fin del programa llega en un punto incierto del futuro del longevo periodista, pues aparece por poco tiempo al aire y se especula que se encuentra ante un retiro inminente de los medios deportivos.

El programa 'Cronómetro' fue emitido por primera ocasión el 29 de septiembre del 2004; originalmente era conducido por Eduardo Varela, Ernesto Jerez y Luis Álvarez, hasta que llegaron 'Joserra' Fernández y David Faitelson, con los cuales se popularizó el programa por sus momentos polémicos entre los panelistas. El formato del programa consistía en un debate entre dos especialistas deportivos; a cada tema se le asignaba un tiempo de duración, desde uno hasta cinco minutos, y al terminar el tiempo, tenían que avanzar al siguiente tópico a desarrollar.

El programa 'Cronómetro' de ESPN llegó a su fin después de 21 años al aire/ X Eduardo Varela

A lo largo de los años, el programa contó con personalidades invitadas de todos los ámbitos, desde Álvaro Morales y Javier Alarcón hasta exfutbolistas de la talla de Hugo Sánchez, Jared Borgetti y el exárbitro Felipe Ramos Rizzo. El anuncio se dio mediante las redes sociales de Eduardo Varela, el cual regresó a conducir el espacio después de que Faitelson saliera de la cadena norteamericana para integrarse a ESPN.

Hace 21 años, junto a Ernesto Jerez, Luis Álvarez y Andrés Agulla, iniciamos Cronómetro; hoy toca hacer el último en su representación y a muchos otros. Gracias a quienes nos ayudaron a hacer de Cronómetro el programa de debate por excelencia de la TV, aunque cambió mucho".

A pesar de que en los últimos años, José Ramón Fernández fue el panelista principal del programa, fue mediante las redes de Varela que se dio a conocer el fin del espacio deportivo. Algunos medios especulan que Fernández se retirará pronto del medio deportivo, pues cada vez tiene menos espacios al aire en el canal, ya que solo le quedará el programa 'Futbol Picante', pero cada vez son más esporádicas sus participaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui