Trent Grisham se convierte en el héroe de la victoria de los Yankees sobre los Astros

Nueva York, Estados Unidos.- Los New York Yankees lograron vencer a los Houston Astros con marcador de 5-4, a pesar de un nuevo fallo en los relevistas de los Yankees, y logran igualar la serie a una victoria por lado. Apenas en el juego de ayer, 8 de agosto, perdieron el encuentro en entradas extra, con un rally de tres anotaciones para Houston.

El ganador del encuentro fue David Bednar, ya que lanzó 1.2 entradas sin permitir imparables ni anotaciones, solo otorgó un pasaporte y recetó dos ponches; la derrota fue para Bryan King, el cual permitió solo un imparable, que fue un cuadrangular solitario.

Desde la primera entrada, ambas novenas se hicieron presentes en el marcador: Jeremy Peña contactó un cuadrangular solitario al jardín izquierdo en el primer turno del encuentro. Los Yankees respondieron rápidamente, anotando dos carreras; una entró de 'caballito' con una base por bolas para Giancarlo Stanton y Ben Rice conectó un elevado de sacrificio para que anotara la segunda carrera.

En el cuarto rollo, Jesús Sánchez abrió la tanda con un doblete y fue enviado al plato con un sencillo de Carlos Correa, empatando el encuentro a dos anotaciones. En la quinta, los de Nueva York retomaron la ventaja: Aaron Judge y Cody Bellinger se pusieron en base y terminaron anotando, gracias al imparable de Stanton y un roletazo de Ben Rice.

En la octava entrada, los Astros lograron empatar el encuentro de nueva cuenta, gracias a una serie de errores en la defensiva de los Yankees: Víctor Caratini recibió una base por bolas y Jesús Sánchez llegó a segunda base gracias a un error de Camilo Doval. José Altuve conectó un sencillo, impulsando una carrera, y lograron avanzar los corredores con un error de Jasson Domínguez; la cuarta carrera cayó gracias al descontrol del abridor.

La quinta carrera para los 'Bombarderos del Bronx' llegó con un cuadrangular de Trent Grisham en el callejón del derecho-central, cerrando el marcador de 5-4. Los Yankees buscan retomar el camino de la victoria, pues lograron apenas su segunda victoria en lo que va de agosto y actualmente se encuentran fuera de los lugares de playoffs.

Fuente: Tribuna del Yaqui