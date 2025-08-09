¡Una más! Isaac del Toro hizo histórica remontada para ganar la Vuelta a Burgos 2025

Comparta este artículo

Burgos, España.- El ciclista mexicano Isaac del Toro hizo historia al haber ganado la Vuelta a Burgos 2025, después de una gran remontada derivada de un pinchazo en la rueda. Con este resultado, del Toro entró a una selecta lista de latinoamericanos que han conquistado la prueba por la zona norte del país ibérico.

De manera curiosa, el joven atleta logró la victoria en la Vuelta a Burgos, sin haber liderado alguna etapa, dando muestra de su constancia a lo largo de los cinco días de competencia. El 'Torito' arrancó la etapa 1 de la vuelta con el pie izquierdo, pues a escasos 400 metros del final, las ruedas de su bicicleta se patinaron en una curva a gran velocidad, causando la caída de Isaac y Giulio Ciccone, ciclista italiano que se encontraba siguiendo al mexicano.

En la quinta etapa, a los 16 kilómetros de iniciar, hubo un fuerte accidente, que afectó a una serie de competidores para el resto de la jornada. El resto de la carrera transcurrió con normalidad y un par de fugas del pelotón; a falta de 16 kilómetros para comenzar, Isaac del Toro reportó una pinchadura en la llanta delantera, lo que lo hizo retrasarse del grupo que lideraba la prueba. El de Ensenada, Baja California, logró recuperarse y volver a los primeros sitios.

Esteban Chaves y Jefferson Cepeda intentaron una fuga, pero fueron alcanzados de manera eficaz por del Toro y Ciccone; los cuatro ciclistas se desplazaron juntos hasta llegar a la rampa final, donde Ciccone imprimió fuerza y se fugó del grupo, seguido por Isaac, que fue más precavido, ya que su prioridad era terminar por delante del ciclista italiano Lorenzo Fortunato.

Con esta victoria, el 'Torito' se convierte en el primer mexicano en la historia en ganar la Vuelta a Burgos; el mejor resultado para un azteca había sido el segundo puesto, conseguido por Raúl Alcalá en 1992 y 1993. También se convirtió en apenas el cuarto latinoamericano en ganar la prueba, uniéndose a Mauricio Soler, Mauro Quintana e Iván Ramiro Sosa.

Al finalizar la prueba, del Toro comentó que fue una prueba muy complicada, pero gracias a su equipo y al buen ambiente dentro de ellos, lograron remontar y llevarse el título. "El equipo siempre mantiene un ambiente muy tranquilo, la verdad, no se nos estaba dando, pero al final conseguimos el resultado. Cuando Ciccone atacó, sabía que seguía siendo primero, pero tenía que evitar cualquier imprevisto y la prioridad era no llegar con Fortunato y abrir tiempo con el resto".

Fuente: Tribuna del Yaqui