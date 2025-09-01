Alvarez logra hazaña no vista con los Nationals en los últimos 15 años

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Dentro de la pésima temporada por la que atraviesan, los Nationals tuvieron una buena nota este lunes, cuando Andrew Alvarez se convirtió en apenas el segundo abridor de Washington en 15 años en ganar en su debut en las Grandes Ligas, una victoria de 2-0 ante los Miami Marlins que le puso fin a una racha de ocho derrotas consecutivas.

De paso, también se dio el debut del receptor C.J. Stubbs, quien estuvo detrás del plato y, junto a Alvarez, se convirtió en la primera batería debutante para los Nationals desde el 2008 en el mismo juego.

La batería de debutantes recibe su 'bautizo' en MLB

Alvarez, un zurdo de 26 años seleccionado en la ronda 12 del draft amateur de 2021, permitió su único hit cuando Víctor Mesa Jr. conectó un sencillo al jardín izquierdo con un out en el quinto. Ponchó a cuatro y caminó a dos, teniendo 44 de 81 lanzamientos para strikes. Alvarez (1-0) promedió 91.8 millas por hora con 22 rectas y también lanzó 27 sliders, 21 curvas, seis sinkers y cinco cambios.

Con esta actuación, Alvarez se convirtió en el primer lanzador en la historia del equipo (2005-presente) en lanzar al menos cinco entradas en blanco en su debut en las Grandes Ligas.

Stubbs también se estrenó en la Gran Carpa

Álvarez y Stubbs fueron los primeros compañeros de batería que debutaron en las Grandes Ligas, desde que Quinn Priester y Endy Rodríguez de Pittsburgh lo hicieron el 17 de julio de 2023. Se convirtieron en los primeros para los Nacionales desde Shairon Martis y Luke Montz el 4 de septiembre de 2008, según el Elias Sports Bureau.

Cuatro relevistas se encargaron de completar la blanqueada de dos hits, con José A. Ferrer trabajando alrededor de una base por bolas en la novena entrada para su quinto salvamento en siete oportunidades. Los relevistas de Washington han lanzado 13 entradas en blanco en tres juegos; mientras que Miami fue blanqueado por octava vez esta temporada, pero la primera desde el 10 de julio.

Daylen Lile conectó un triple productor de carreras y Andrés Chaparro tuvo un elevado de sacrificio en un segundo ataque de dos carreras ante Lake Bachar (5-2), quien comenzó en un juego de bullpen.

Fuente: Tribuna del Yaqui