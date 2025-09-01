Busquets del Inter de Miami da golpe en el rostro al mexicano Obed Vargas en la Leagues Cup

Comparta este artículo

Seattle, Estados Unidos.- En la trifulca posterior a la final de la Leagues Cup entre el Seattle Sounders y el Inter de Miami, un jugador mexicano fue agredido con un fuerte golpe en el rostro; el futbolista azteca, Obed Vargas, centrocampista con el conjunto de 'Las Sirenas', recibió un puñetazo en el rostro por parte del español Sergio Busquets, mientras que el mexicano se disponía a celebrar con el resto de sus compañeros.

El Seattle Sounders terminó goleando al Inter de Miami, por lo cual se proclamó campeón de la competencia; en el minuto 26, Ozaze de Rosario adelantó a los Sounders y durante los ocho minutos finales, cayeron dos anotaciones más para los locales, concretando la goleada a 'Las Garzas', que terminaron el encuentro molestas por las anotaciones de Seattle.

Cuando sonó el silbatazo final, los jugadores de ambas escuadras se juntaron en el círculo central, donde los ánimos fueron subiendo hasta terminar en los golpes y empujones; primero, se observó al mexicano dialogando con Lionel Messi y, aunque no se sabe qué le comentó el astro argentino, el azteca le recordó las supuestas ayudas que Messi ha recibido por parte de los árbitros. "Sin penales eres cag...".

Posterior a ese roce, el mexicano se fue a celebrar con el resto de sus compañeros, aunque en el camino fue interceptado por Luis Suárez, el cual comenzó a jalarlo del cuello y apartarlo del grupo, a lo cual Vargas se soltó mientras eran separados por integrantes de los Sounders. Cody Baker, compañero del mexicano, se acercó a él para comenzar a celebrar, pero de la nada apareció Sergio Busquets, el cual golpeó a puño cerrado el rostro de Obed Vargas, enviándolo al césped.

Después de la pelea, Obed Vargas recibió su medalla de campeón y en entrevista, dedicó el triunfo a los aficionados mexicanos, además de comentar sobre el gran plantel que tiene el Inter de Miami, aunque confesó que dentro del campo es indiferente a los nombres que admira y, por último, mandó un mensaje a Javier Aguirre, director técnico de la Selección Nacional, para que lo tenga en cuenta en las siguientes convocatorias.

Fuente: Tribuna del Yaqui