Caos en la final de la Leagues Cup; Tras discusión, Luis Suárez escupió a la cara de un rival

Seattle, Estados Unidos.- La final de la Leagues Cup pintaba para ser uno de los encuentros más igualados del año, pues se enfrentaban a dos conjuntos que están bien posicionados en la MLS, pero fue totalmente lo contrario, pues el Seattle Sounders se terminó llevando la copa al golear al Inter de Miami y, después del silbatazo final, una discusión entre las dos escuadras dejó unas imágenes lamentables que involucran al futbolista uruguayo Luis Suárez.

El partido fue dominado de principio a fin por el conjunto de Seattle y no tardaron mucho en hacerse presentes en el marcador, ya que al minuto 26, Ozaze de Rosario adelantó a los Sounders. En el transcurso del partido se generaron varias oportunidades de gol para ambas escuadras, pero fue al final del mismo que se terminó de cargar para un solo lado. En el 84, el mediocampista Alex Roldán cobró de manera efectiva un tiro desde los once pasos y solo cinco minutos después, Paul Rothrock marcó la tercera anotación ante un desesperado Inter de Miami.

Al escuchar el silbatazo final, 'Las Garzas' confrontaron a los jugadores de Seattle que se encontraban celebrando; en medio de gritos y empujones, las cámaras comenzaron a enfocar a Suárez, el cual se miraba muy molesto mientras increpaba a un asistente del banquillo rival. Óscar Ustari, arquero de Seattle, comenzó a separar a Luis del asistente cuando el uruguayo lanzó un escupitajo que impactó de lleno con la cara del auxiliar.

Las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar, señalando el bajo nivel que tiene Suárez, además de criticar la mala actitud que adoptó el delantero del Inter de Miami ante la derrota, mientras que otros más recordaron los antecedentes que tiene Suárez, pues durante un encuentro del Mundial 2014 ante Italia, el delantero mordió la oreja de Giorgio Chiellini.

Problemas con el trofeo de la Leagues Cup

Usuarios de redes sociales compartieron el momento en el cual se observó en la transmisión internacional el trofeo que ya tenía grabado el nombre del Inter de Miami como el conjunto campeón, por lo que tuvo que ser corregido de última hora y poner una placa del Seattle Sounders, llenando de burlas y quejas el internet.

Fuente: Tribuna del Yaqui