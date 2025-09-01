Carlos Alcaraz sigue firme en el US Open, Piastri gana en Países Bajos y más en el Top 3 Deportes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Este sábado Oscar Valdez regresa al ring

El dos veces campeón del mundo, Oscar Valdez, volverá al ring el próximo sábado 6 de septiembre. El reconocido boxeador mexicano peleará ante su gente, pues tendrá por primera vez una pelea en su natal, Nogales.

Gana Piastri a Verstappen en Países Bajos.

El aclamado piloto australiano, Oscar Piastri, ganó en el Gran Premio de los Países Bajos, consiguiendo una gran ventaja sobre Max Verstappen, corredor de Red Bull Racing.

Alcaraz sigue adelante en el US Open

El jugador español, Carlos Alcaraz, logró avanzar a los cuartos de final del US Open, por lo que ya se prepara para alcanzar otro grand slam.

Fuente: Tribuna del Yaqui