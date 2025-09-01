"Esperaba la mordida": Asistente del Seattle Sounders se 'burla' tras incidente con Luis Suárez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La final de la Leagues Cup nos dejó más acción después del encuentro que durante el desarrollo del partido; luego de que el Seattle Sounders goleara al Inter de Miami, los jugadores de ambas escuadras tuvieron una confrontación en el centro de la cancha y una de las imágenes más lamentables fue cuando se observó al delantero de 'Las Garzas', Luis Suárez, mientras le escupía en la cara a un auxiliar del Seattle Sounders.

De manera sorpresiva, el encuentro resultó en goleada para los de Seattle, ya que dominaron de inicio a fin el partido; antes de la media hora de juego, los ahora campeones se adelantaron en el marcador con un gol de Ozaze de Rosario y, aunque durante el resto del primer tiempo y gran parte de la segunda mitad se generaron varias oportunidades de gol, no se movieron las redes hasta los últimos 8 minutos del partido, con dos goles para los Sounders que terminaron hundiendo a Lionel Messi y compañía.

Al finalizar el encuentro, se tuvo la riña al centro del campo, donde se suscitaron un par de incidentes, siendo el que involucra a Suárez el más llamativo; el delantero uruguayo estaba increpando de manera acalorada a un auxiliar de Seattle y Óscar Ustari, arquero de los Sounders, intervino en la discusión, separando al jugador del integrante del banquillo, pero Luis lanzó un escupitajo que impactó en la cara del integrante del equipo rival.

En un video posterior al festejo en el campo, cuando el equipo se dirigía a los vestidores para continuar con la celebración, se capturó el momento cuando el auxiliar afectado estaba siendo felicitado por familiares y parte de la directiva del equipo. Mientras sigue avanzando, se escucha que una persona le dice "Lo bueno es que no te mordieron", en referencia al incidente que tuvo Suárez en el Mundial 2014; de manera sarcástica y con una sonrisa en el rostro, el afectado contestó que él pensó que la agresión del delantero se iba a agravar. "Sí, yo la esperaba, la mordida, pero no me mordió", comentó.

A pesar del incidente, ninguna de las dos escuadras se ha pronunciado al respecto, así como la Leagues Cup, de la cual, se espera que anuncie una severa sanción para los involucrados en la trifulca y al ser el mismo comité organizador de la MLS, podrá ser efectiva en el torneo estadounidense o en la próxima edición de la copa.

Fuente: Tribuna del Yaqui