Figura de la Liga Arco Mexicana del Pacífico está de regreso: Llega a Jaguares de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Los Jaguares de Nayarit cuentan con un plantel bastante sólido; jóvenes con proyección y refuerzos con gran nombre figuran en el equipo, pero este fin de semana la directiva anunció la llegada de otro pelotero que aportará una gran experiencia.

Se trata de un ya 'viejo conocido' de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el slugger cubano Félix Pérez, quien se convierte en el sexto extranjero confirmado por el club que tendrá su temporada de estreno en el beisbol mexicano profesional.

Pérez, de 40 años de edad, no es ningún improvisado; al contrario, ha sido uno de los cañoneros más respetados del circuito en los últimos años. El 'Niño', como es apodado, tuvo actividad en la Liga Mexicana de Beisbol con Piratas de Campeche, con quienes disputó la final de su zona.

Pérez inició este año con los Olmecas de Tabasco y cerró con los Piratas en una temporada donde tuvo un promedio de .251, con 11 jonrones y 33 empujadas en 55 juegos con las dos históricas franquicias del verano azteca.

Además, el cubano tiene experiencia en las ligas invernales de Venezuela, Dominicana y Puerto Rico; igualmente, jugó en la LAMP con los Tomateros de Culiacán, Yaquis de Ciudad Obregón, Sultanes de Monterrey, Charros de Jalisco y, recientemente, Venados de Mazatlán. Con esto, Félix Pérez se une a los otros refuerzos previamente anunciados por Jaguares: El primera base Mason Martin, el infielder Trei Cruz y los lanzadores Jared Wetherbee, Matt Dermody y J.P Feyereisen.

Otro 'emplumado'

Los Águilas de Mexicali siguen fortaleciendo el roster, ahora anunciaron como refuerzo al pitcher zurdo Jason Blanchard. El nuevo 'emplumado' se desempeña mayormente como relevista, en la temporada 2025 portó los colores de Chihuahuas de El Paso, donde dejó un récord de tres victorias a cambio de tres derrotas en 32 juegos, donde acumuló 43 episodios y abanicó a 44 rivales.

Jason Blanchard es un lanzador que se puede adaptar muy bien al plan de relevo largo con opción de iniciar juegos, su reporte de scouteo nos muestra buenas herramientas para adaptarse a nuestra liga", declaró José Amador, gerente deportivo de Águilas de Mexicali.

Yadiel Hernández, Clay Dungan, Yadir Drake, CD Pelham, Cade Gotta y Eli Villalobos han sido otros de los peloteros extranjeros que ha anunciado el club cachanilla en los últimos días.

