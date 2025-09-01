Iga Swiatek avanza fácil y Osaka se estrena en Cuartos de Final del US Open

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Sin mayores problemas y prácticamente caminando, Iga Swiatek, segunda cabeza de serie, avanzó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al vencer el lunes 6-3, 6-1 a Ekaterina Alexandrova.

Swiatek se recuperó de un comienzo lento que la llevó a estar en desventaja de 3-1 en el primer set para ganar, menos de 48 horas después de remontar un 5-1 temprano para vencer a Anna Kalinskaya.

Al principio, sentí que estaba jugando muy rápido", dijo Swiatek después de su partido de cuarta ronda contra Alexandrova. "Quería encontrar mi ritmo, pero más tarde realmente sentí que estaba en mi burbuja y en mi zona".

Tras su victoria, Swiatek se enfrentará a la estadounidense Amanda Anisimova o a la brasileña Beatriz Haddad Maia por un lugar en las semifinales. La polaca de 24 años busca su segundo título del Abierto de Estados Unidos y el séptimo en un Grand Slam.

La polaca ya está en la siguiente ronda del US Open

Osaka fue mejor que Gauff

En otro resultado de la rama femenina este lunes, Naomi Osaka eliminó 6-3, 6-2 a Coco Gauff con un tenis mucho más seguro y consistente para alcanzar sus primeros cuartos de final de Grand Slam en más de cuatro años y medio.

Osaka, cabeza de serie número 23, fue mejor en todo momento que la número 3 Gauff, cuyos repetidos errores realmente marcaron la diferencia en el duelo celebrado en el estadio Arthur Ashe.

Osaka es una joven de 27 años que nació en Japón y se mudó a los Estados Unidos con su familia a los 3 años. Ha ganado cuatro campeonatos importantes, todos en canchas duras. Eso incluye títulos en el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020.

Gauff, una joven de 21 años de Florida, posee dos trofeos de Grand Slam. El primero llegó en Flushing Meadows en 2023 y el segundo en el Abierto de Francia en junio. Pero Gauff salió nerviosa al principio. Su servicio estuvo bien; otros accidentes cerebrovasculares fueron el problema. Terminó con 33 errores no forzados, mucho más que los 12 de Osaka.

Osaka festeja su victoria

Tratando de reelaborar su servicio durante este torneo con la ayuda del experto en biomecánica Gavin MacMillan, Gauff se rompió de inmediato y estaba abajo 2-0 después de solo cinco minutos, perdiendo ocho de los nueve puntos iniciales y cometiendo cinco errores no forzados.

Fuente: Tribuna del Yaqui