Imane Khelif pierde round ante el TAS; no podrá pelear en el Campeonato del Mundo

Lausana, Suiza.- La campeona olímpica en París 2024, la argelina Imane Khelif, apeló una decisión de World Boxing que le prohíbe participar en próximos eventos a menos que se someta a pruebas genéticas de sexo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dijo el lunes que la boxeadora presentó la apelación el mes pasado.

"El 1 de septiembre de 2025, el TAS rechazó la solicitud de medidas provisionales para suspender la ejecución de la decisión de World Boxing hasta que se examine el fondo del caso. La fase de alegaciones escritas está en marcha y, tras consultar con las partes, podría celebrarse una audiencia. Los procedimientos del TAS, mientras estén en curso, son confidenciales", señala el comunicado.

Khelif buscaba competir en los campeonatos mundiales de boxeo que comienzan el jueves, pero el TAS agregó que el lunes desestimó una solicitud para suspender la decisión de World Boxing hasta que se escuchara el caso.

La argelina ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París el año pasado en medio del escrutinio internacional sobre ella y Lin Yu-ting de Taiwán, otra ganadora de la medalla de oro. El organismo rector anterior del boxeo olímpico, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), dominada por Rusia, descalificó a ambos boxeadores de sus campeonatos mundiales de 2023 después de afirmar que no pasaron las pruebas de elegibilidad no especificadas.

Pero la IBA fue desterrada debido a décadas de fechorías y controversias. El Comité Olímpico Internacional (COI) organizó los últimos dos torneos olímpicos de boxeo en su lugar y aplicó las reglas de elegibilidad de sexo utilizadas en los Juegos Olímpicos anteriores. Bajo esos estándares, Khelif y Lin eran elegibles para competir.

Desde entonces, World Boxing ha sido aprobado provisionalmente como organizador de boxeo en los Juegos de Los Ángeles 2028 y se ha enfrentado a la presión de los boxeadores y sus federaciones para crear estándares de elegibilidad por sexo.

Por ello, en mayo el organismo rector anunció pruebas de sexo obligatorias para todos los atletas y mencionó específicamente a Khelif al anunciar la política, algo por lo que luego se disculpó.

Khelif planea defender su medalla de oro de peso welter en los Juegos de Los Ángeles. La nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry, ha iniciado un grupo de trabajo para analizar los problemas de elegibilidad de género.

