Isaac del Toro se convertirá en la cara del Emirates-XRG; anuncian salida de Juan Ayuso

Ciudad de México.- Una oportunidad inmejorable se le va a presentar a Isaac del Toro dentro del Emirates-XRG, pues se anunció la baja del ciclista titular del equipo; el prestigiado grupo de ciclistas notificó que en común acuerdo, rescindieron el contrato del español Juan Ayuso, el cual se desempeñaba como la cara del equipo en las competencias más importantes.

El español tenía un contrato pactado hasta 2028 con el equipo y era el líder del grupo; es por eso que el anuncio de su salida del Emirates-XRG cae de sorpresa en el mundo del ciclismo. Diversos medios especializados indican que Juan Ayuso se integrará al Lidl-Trek, equipo con origen estadounidense.

Fue a través de un comunicado en el portal del equipo que se dio a conocer la medida tomada por el ciclista, aclarando que Ayuso permanecerá en las filas del Emirates-XRG hasta finales del 2025 y, una vez culminada la temporada, será dejado en libertad para que continúe su carrera. El equipo informó que la decisión fue tomada por diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo.

Mauro Gianetti, director operativo del UAE Team Emirates – XRG, agradeció el tiempo que Ayuso estuvo en el equipo y también elogió el papel desempeñado por el español dentro de sus filas. "Juan ha sido un talento valioso y estamos agradecidos por lo que hemos construido juntos. Al mismo tiempo, nuestro proyecto deportivo siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador". Por último, declaró que el equipo continuará con su mismo plan de desarrollo y seguirán enfocados en el trabajo en equipo.

Isaac del Toro se convertirá en un claro favorito para convertirse en la siguiente cara del equipo, pues su carrera ha seguido en ascenso conforme avanzan los compromisos; esta temporada ha cosechado varias victorias, como la Vuelta a Australia, la Vuelta a Burgos y también destacó en el Giro de Italia, donde terminó en segunda posición, tras liderar varias etapas.

Fuente: Tribuna del Yaqui