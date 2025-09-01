Jonathan Aranda espera volver para finales de temporada con Tampa Bay Rays

Comparta este artículo

Tampa Bay, Estados Unidos.- Fue el 31 de julio cuando Jonathan Aranda sufrió una fractura en la muñeca izquierda, en una colisión con el bateador designado de los New York Yankees, Giancarlo Stanton. El momento fue desafortunado para el mexicano, pues vivía su mejor temporada como profesional, figurando entre los líderes de bateo de todas las Grandes Ligas.

Aunque se trata de una fractura y la probabilidad de volverlo a ver en el diamante este año luce difícil, el tijuanense no pierde la esperanza de regresar para la recta final del torneo. "Estamos echándole todas las ganas a la recuperación, tenemos la esperanza de poder volver en las últimas dos semanas de la temporada. Va evolucionando bien; es lento el proceso, pero todo va positivo", declaró el jugador de Tampa Bay Rays para el portal de ESPN.

"Contento"

Con todavía el proceso de recuperación en curso, Jonathan Aranda comentó que, en dado caso de que no pueda volver al Big Show este año, se sentirá contento por su desempeño, ya que por primera vez fue convocado al All-Star Game. "Al principio estaba enojado, por el gran momento que vivía, pero todo pasa por algo; al final estoy contento por las oportunidades que tuve este año", afirmó.

Demostré que puedo hacer las cosas para poder seguir en Grandes Ligas. Al principio estaba enojado, por el gran momento que vivía, pero todo pasa por algo; al final estoy contento por las oportunidades que tuve este año. Tengo la esperanza de volver pronto, estar en los entrenamientos previos al Clásico Mundial, pero estamos enfocados en poder volver este mismo año", sentenció.

Cabe destacar que Aranda batea para .316 de porcentaje, con 12 jonrones y 54 carreras remolcadas en 103 juegos esta temporada, cifras que hasta ese momento lo colocaban como uno de los mejores cañoneros de todo las Grandes Ligas, junto a nombres como los de Aaron Judge y Juan Soto.

El de Tijuana es jugador de los Yaquis de Ciudad Obregón en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pero hace un par de semanas, el club no convocó al ligamayorista en la lista de invitados para la pretemporada, por lo que su presencia para la temporada entrante no es segura.

Fuente: Tribuna del Yaqui