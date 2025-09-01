Juan Soto conecta Grand Slam y produce seis en la victoria de los Mets sobre los Tigers

Comparta este artículo

Detroit, Estados Unidos.- Los New York Mets lograron doblegar a los Detroit Tigers en un encuentro de alto carreraje, pues el marcador terminó 10 carreras sobre 8, después de varias volteretas en el mismo; el dominicano Juan Soto se puso en los hombros a la ofensiva neoyorquina, pues produjo seis carreras con un Grand Slam, además de que llegó a su cuarto juego consecutivo conectado cuadrangular.

Sean Manaea tuvo una complicada apertura por parte de los Mets, ya que solo pudo lanzar poco más de tres entradas, en las cuales le conectaron ocho imparables, entre ellos, dos vuelacercas, y recibió seis carreras. El ganador del encuentro fue el relevista Ryne Stanek, aunque solo se enfrentó a tres bateadores y uno de ellos le negoció base por bola. Por los Tigers, Drew Sommers cargó con el descalabro, pues recibió dos imparables y tres carreras limpias en una entrada de trabajo.

Los Tigers comenzaron abriendo el marcador en el cierre de la primera entrada, con un cuadrangular solitario de Jahmai Jones al primer lanzamiento de Manaea. La visita respondió de manera rápida en la apertura del segundo rollo con un batazo de dos estaciones de Luis Torrens, el cual remolcó a Mark Vientos, que había sido golpeado, y Jeff McNeil, que conectó el primer imparable del partido para los Mets.

Wenceel Pérez le dio otra voltereta al marcador en el tercer inning, pues conectó un cuadrangular, impulsando a Gleyber Torres, el cual se encontraba en circulación. McNeil comenzó el cuarto rollo con un batazo de dos estaciones, seguido por Cedric Mullins, el cual negoció una base por bolas y Luis Torrens llenó las almohadillas con un sencillo; fue ahí cuando comenzó el show de Juan Soto, el cual cazó una curva y depositó el esférico por detrás de la barda del jardín izquierdo, poniendo el marcador 6-3 a favor de los Mets.

Las dos carreras restantes que impulsó Soto cayeron en el sexto capítulo, pues conectó un triple, enviando a la registradora a Francisco Lindor y Luis Torrens. Detroit intentó remontar el marcador y cayeron dos carreras más a su cuenta en las últimas entradas, pero no pudieron completar la hazaña y terminaron cayendo en el primero de la serie.

Fuente: Tribuna del Yaqui