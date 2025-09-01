¡Lamentable! Reportan actos de violencia en el Estadio Akron; joven terminó hospitalizado

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- De nueva cuenta, la violencia se hizo presente en las canchas del futbol mexicano, pues aficionados que se dieron cita en el Estadio Akron reportaron a través de las redes sociales que, al término del encuentro entre las Chivas del Guadalajara y el Cruz Azul, fueron víctimas de una agresión física y verbal sin motivo aparente y la golpiza fue tan violenta que un joven terminó siendo trasladado de emergencia a una clínica.

Las Chivas del Guadalajara fungieron de locales para el encuentro con 'La Máquina', compromiso perteneciente a la jornada 7; el 'Rebaño' llegó urgido de victoria para salir de los últimos lugares, pero el encuentro fue todo lo contrario a lo que se esperaba. El Cruz Azul se adelantó en el marcador al minuto 2 y, antes de que se terminara el primer tiempo, se aseguró la victoria ante un Guadalajara que no opuso resistencia.

La molestia en los asistentes al Estadio Akron fue evidente, pues comenzaron cánticos en forma de protesta ante el mal desarrollo del juego por parte de los locales; también, uno de los jugadores emblema del club, Javier 'Chicharito' Hernández, fue abucheado al saltar a la cancha y disputar sus primeros minutos en el torneo. Por si fuese poco, en el interior del graderío, aficionados de las Chivas confrontaron a elementos de la directiva cuando salieron de la zona VIP, por los malos manejos al interior del club.

Una usuaria en Instagram expuso que su familia fue agredida al intentar salir del inmueble; la aficionada llamada Luisa Fernanda hizo un llamado a la directiva de las Chivas del Guadalajara para que les proporcionaran las grabaciones de las cámaras de seguridad para interponer la demanda correspondiente.

En el video relata que, mientras se dirigían a su vehículo para retirarse del inmueble, a su hermano menor le arrebataron una prenda del Cruz Azul y, sin mediar palabras, lo golpearon con un objeto de metal, siendo noqueado al instante. El menor tuvo que ser hospitalizado con una herida profusa en la zona ocular, además de ser sometido a diversas pruebas para descartar un problema en la vista, y también resultó con daños en sus piezas dentales.

De igual manera, circuló un video en el cual se observa a un grupo de aficionados de las Chivas mientras apedrean un autobús donde supuestamente viajaba parte de la porra visitante. Es la segunda serie de incidentes que se reportan en la casa del 'Rebaño', pues hace un par de semanas, se tuvo una pelea campal en las gradas del estadio, en la cual se vieron involucrados familiares de jugadores de las Chivas.

