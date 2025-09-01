Lanzador con gran experiencia en Grandes Ligas está de regreso con Naranjeros de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Los 17 veces campeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) se encuentran afinando detalles para comenzar con sus trabajos de pretemporada este mismo mes, pero a tan solo días de las primeras prácticas, los Naranjeros de Hermosillo sacudieron el mercado al anunciar a uno de sus refuerzos.

Se trata del derecho Touki Toussaint, quien es un pitcher con experiencia en Grandes Ligas y que actualmente milita en la organización de los Angels de Los Ángeles. El refuerzo de la 'nación naranja' nació el 20 de junio de 1996 en Pembroke Pines. Su carrera como pelotero comenzó cuando fue seleccionado por los Arizona Diamondbacks en la primera ronda del draft de 2014, siendo considerado uno de los mejores prospectos de todo el diamante.

Toussaint ya fue anunciado

Un año después llegó vía cambio a los Atlanta Braves, escuadra en la que ascendió rápidamente por sucursales y con la que debutó en la MLB, el 13 de agosto de 2018. Igualmente, Toussaint jugó durante cuatro temporadas con Atlanta en Grandes Ligas; en 2019 tuvo participación en 24 juegos y terminó con marca de cuatro victorias sin derrota. En 2021 tuvo 11 aperturas con el equipo que a la postre ganaría la Serie Mundial.

Durante el 2022, Toussaint llegó al conjunto de California, donde tuvo marca de 1-1 lanzando en ocho juegos en Grandes Ligas y actualmente forma parte del roster de 40 peloteros. En 2023 vio acción en el Big Show, pero con los Cleveland Guardians y Chicago White Sox, sumando cuatro victorias en 20 juegos con 4.97 de efectividad.

Cabe destacar que Toussaint ya sabe lo que es portar los colores de los Naranjeros de Hermosillo. Militó con los de la 'H' en la temporada 2022-2023, lanzó en seis encuentros, dejando marca de 1-0 con 3.55 de efectividad en 33 capítulos.

Touki fue parte también del equipo de Estados Unidos que participó en el Premier 12. En dicho certamen, su labor fue de dos juegos con marca de 0-0 con 1.50 de efectividad, lanzó seis innings y ponchó a nueve rivales.

Este 2025, Toussaint ha lanzado principalmente con los Salt Lake, donde tiene marca de 3-3 en 24 juegos; también ha visto acción con los Angels en un encuentro, por lo que llegará con gran ritmo a la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Fuente: Tribuna del Yaqui