Los Phillies arrasan con los Brewers y llegan a 80 victorias en la temporada de MLB

Milwaukee, Estados Unidos.- Los Philadelphia Phillies vencieron a los Milwaukee Brewers y se convierten en el segundo equipo que llega a las 80 victorias en la actual campaña de MLB; los Phillies se siguen estableciendo como un favorito para llegar a la Serie Mundial por parte de la Liga Nacional.

La victoria fue para David Robertson, el cual lanzó una entrada completa, permitiendo dos imparables y el mismo número de carreras, además de dos bases por bola y dos ponches recetados; el mexicoamericano Taijuan Walker salió sin decisión del encuentro, pues lanzó cuatro entradas, en las cuales admitió siete imparables, entre ellos dos cuadrangulares y cinco carreras limpias, además de dos bases por bola y recetó dos chocolates.

Brice Turang abrió el marcador en el cierre del primer inning, conectando su cuadrangular 17 del año, y cayeron dos carreras más, pues William Contreras y Blake Perkins conectaron dos dobletes, abriendo la pizarra a tres carreras contra cero. En el cierre de la segunda entrada, los Cerveceros ampliaron su ventaja con un cuadrangular solitario de Caleb Durbin.

Bryce Harper le puso número a la casa por parte de los Phillies, al conectar un cuadrangular solitario en la apertura del cuarto rollo, aunque Jackson Chourio volvió a impulsar una rayita más para los locales con un sencillo al jardín izquierdo. Solo una entrada después, Max Kepler y Edmundo Sosa anotaron gracias a un triple de Trea Turner, dejando la diferencia en la pizarra a dos carreras.

En el sexto capítulo, los Phillies le dieron la vuelta al marcador, con par de elevados de sacrificio y un imparable, poniendo el encuentro en seis carreras por cinco a favor de Philadelphia, aunque Jackson Chourio empató el encuentro al embasarse por error. Brandon Marsh conectó sencillo y anotó con doblete de Harrison Bader, que a su vez terminó en la registradora por un batazo de dos estaciones de Bryson Stott.

La ofensiva de los Brewers empató el encuentro otra vez en el cierre del octavo rollo, pues llenó las bases por un imparable y par de pasaportes, con Isaac Collins impulsando par de anotaciones. Las de la diferencia fueron impulsadas por Brandon Marsh y Harrison Bader en la novena entrada.

Fuente: Tribuna del Yaqui