MLB: Aroldis Chapman firma extensión por un año con los Boston Red Sox

Boston, Estados Unidos.- En la que viene a ser una de sus mejores campañas en MLB, el estelar cerrador cubano Aroldis Chapman y los Boston Red Sox finalizaron el acuerdo por un contrato para la temporada 2026 de MLB, por 13 millones de dólares.

El acuerdo del 'Misil cubano' contiene una opción de adquisición de derechos para 2027 y pagaría 26 millones durante dos años si lanza al menos 40 entradas la próxima temporada. El equipo anunció el acuerdo el domingo después de una victoria por 5-2 sobre Pittsburgh y lo oficializó este lunes.

Chapman, quien obtuvo su octava selección al Juego de Estrellas esta temporada, ingresó el lunes con una velocidad promedio de bola rápida de 100.9 millas por hora. Había realizado 156 lanzamientos de 100 millas o más, sexto en las Grandes Ligas detrás de Mason Miller, de 27 años, Daniel Palencia (25), Jhoan Durán (27), Hunter Greene (26) y Seth Halvorsen (25).

Los lanzadores Garrett Crochet, Greg Weissert y Brennan Bernardino y la joven estrella Roman Anthony estuvieron entre los compañeros de equipo de Chapman en la conferencia de prensa. Cuando se le preguntó si alguna vez se sintió viejo con jugadores más jóvenes, Chapman dijo a través de un traductor: "No, no, siento lo mismo que ellos: 27, 25".

El cubano se siente a gusto en Boston

Chapman recibirá un salario de 13 millones el próximo año. Si el zurdo llega a las 40 entradas en 2026, se garantizaría un salario de 13 millones en 2027. Si no lanza al menos 40 entradas, recibiría una compra de 300,000 a menos que ambas partes acepten una opción mutua, lo que sería poco probable.

Por supuesto que lo piensas", dijo Chapman. "Quería quedarme aquí y comenzamos a pensar en ello, a tener conversaciones".

Chapman está teniendo quizás su mejor año, con una efectividad de 1.02, la más baja de su carrera, durante su temporada 16 en las Grandes Ligas y la primera en Boston. Convirtió su 27mo salvamento en 29 oportunidades el domingo.

"Creo que este tipo ha sido genial para nosotros, y no solo en el campo", dijo el manager Alex Cora antes del juego del domingo. "Lo que ha hecho en el campo es increíble".

Chapman tiene grandes números esta campaña

Después de obtener su salvamento número 350 el 1 de julio, Chapman dijo que su objetivo era llegar a 400. "Quiero seguir lanzando hasta que sepa que es el momento", dijo. "No quiero retirarme y luego, dos o tres años, me arrepiento de no haber hecho más".

Extendió la mejor racha sin hits de su carrera el domingo a 15 juegos, la más larga en la historia del club y empatado en la tercera más larga en las Grandes Ligas desde 1901. Sergio Santos, de Toronto, fue el último en durar tanto, en 2013. Chapman tiene 76 ponches en 53 entradas esta temporada. No ha permitido un hit a los últimos 44 bateadores que ha enfrentado.

Chapman tiene marca de 59-47 con efectividad de 2.52 y 362 salvamentos para los Rojos (2010-15), Yankees (2016-22), Cachorros (2016), Reales (2023), Rangers (2023), Piratas (2024) y Medias Rojas (2025). Ocupa el tercer lugar en ponches de un lanzador de relevo (1,322) y el 13 en la lista de salvamentos de por vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui