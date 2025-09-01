MLB: En duelo de remontadas, los Reds dejan en el terreno a los Blue Jays

Comparta este artículo

Cincinnati, Estados Unidos.- En una novena entrada de locos, Noelvi Marte conectó un sencillo de dos carreras que puso fin al juego de volteretas y los Cincinnati Reds remontaron para vencer el lunes 5-4 a los Toronto Blue Jays luego de un colapso del bullpen en la novena entrada.

Con esta derrota, la ventaja de Toronto en el Este de la Liga Americana se redujo a dos y medio juegos sobre los New York Yankees. Cincinnati se mantuvo cuatro juegos detrás de los New York Mets por el último comodín de la Liga Nacional.

Los Reds ganaban por 2-1 en la apertura del noveno inning, antes de que jonrones consecutivos de Bo Bichette, quien conectó un batazo de dos carreras ante Emilio Pagán para su cuarto hit, y Daulton Varsho le permitieran a los visitantes darle la vuelta al marcador, 4-2.

Pero en el fondo de ese capítulo, Ke'Bryan Hayes conectó un sencillo ante Tommy Nance y Matt McLain sacó otro hit con un out. Brendon Little (4-2) entró al relevo y TJ Friedl conectó un doble a la esquina del jardín derecho que permitió a Hayes y McLain cruzar el plato.

Greene abrió por Cincinnati

Pero después de una revisión de video, los árbitros dictaminaron que, debido a que la pelota se alojó en un hueco en la cerca, cada corredor podría avanzar dos bases, lo que provocó que McLain fuera enviado de regreso a tercera. Luego, Marte conectó un sencillo al jardín izquierdo que envió a McLain al plato y Friedl se deslizó de cabeza antes del tiro del jardinero Myles Straw.

Bassitt se fue sin decisión por Toronto

Yosver Zulueta (1-0) sacó los últimos dos outs en la novena entrada para su primera victoria en las Grandes Ligas. El abridor Hunter Greene permitió tres hits en seis entradas antes de que Bichette conectara un doble en la séptima y anotara con un sencillo del mexicano Alejandro Kirk.

Sal Stewart, un primera base de 21 años, fue traído de Triple-A por los Reds para su debut en las Grandes Ligas cuando las listas se expandieron y se fue de 3-1. Conectó un sencillo en el segundo ante Chris Bassitt y anotó con un doble de dos carreras de Ke'Bryan Hayes.

Estadísticas clave

Bassitt dio base por bolas a Friedl al comienzo del juego, poniendo fin a una racha de cuatro juegos consecutivos en los que los lanzadores de Toronto no habían dado bases por bolas. Fue la racha más larga de los Azulejos sin otorgar una base por bolas desde el 14 al 17 de junio del año pasado.

Fuente: Tribuna del Yaqui