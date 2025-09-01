Ramón Urías se va para la calle y produce dos en la victoria de los Astros sobre los Angels

Comparta este artículo

Houston, Estados Unidos.- El sonorense Ramón Urías sigue aprovechando al máximo las oportunidades que recibe con los Astros; el de Magdalena de Kino saltó al campo como titular de la segunda almohadilla, además conectó un cuadrangular y produjo dos carreras en la victoria de los Houston Astros sobre Los Angeles Angels.

El venezolano Luis García fue el ganador del encuentro en su primera actuación de la temporada, ya que estuvo fuera del roster debido a un problema en el codo, que lo marginó en casi toda la temporada de Grandes Ligas; el de Bolívar, Venezuela, lanzó seis entradas, en las cuales recibió tres carreras y dos cuadrangulares, además de recetar seis ponches, mientras que el japonés Yusei Kikuchi fue el lanzador derrotado, al recibir cinco carreras y ocho imparables en las 5.2 entradas lanzadas.

El mayor de los Urías fue el que rompió con el cero del marcador; Ramón sacó un láser que se fue de línea, superando apenas la barda del jardín izquierdo durante la segunda entrada; en el tercer capítulo, cayó la segunda para los Astros, pues Jeremy Peña y Jose Altuve conectaron batazos de dos estaciones espalda con espalda.

Los Ángeles dieron la vuelta al marcador con un cuadrangular solitario de Zach Neto y Jo Adell conectó palo de dos carreras, impulsando a Mike Trout. Ramón Urías le regresó la ventaja a la novena de Houston con un imparable, enviando a la registradora a Yainer Díaz, que se encontraba en segunda almohadilla; Carlos Correa y Jeremy Peña siguieron aumentando la diferencia con par de carreras producidas con sencillo y doblete, respectivamente.

Las anotaciones que sentenciaron el marcador final cayeron en la parte baja del octavo rollo; Cam Smith comenzó el ataque con un sencillo y se robó la segunda base; Yordan Álvarez se puso en circulación con un imparable, enviando a Smith a la registradora y José Altuve conectó su cuadrangular 24 de la campaña, cerrando el marcador final de ocho anotaciones contra tres y, a pesar de que en la última tanda al bat de los Angels intentaron montar un rally, los relevos de Houston lograron colgar el cero.

Fuente: Tribuna del Yaqui