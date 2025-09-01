Se cae fichaje de Guillermo Ochoa a un histórico equipo de España y este es el motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El portero mexicano, Guillermo Ochoa, atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera deportiva y es que continúa sin equipo a menos de un año del Mundial de 2026, que tendrá a México como uno de sus países anfitriones. El mercado de transferencias ha sido ingrato con el guardameta de 40 años, quien no ha podido concretar su llegada a algún equipo de Europa o de la Liga MX, inclusive ha contemplado la posibilidad de llegar a la Liga de Expansión.

A lo largo de este lunes 1 de septiembre, diversos reportes colocaron a Memo Ochoa como nuevo jugador del Burgos CF, club que milita en la LALIGA Hypermotion (Segunda División de España). Fuentes especializadas como el periodista argentino, César Luis Merlo, dieron por hecho el arribo del futbolista azteca a este histórico equipo español, sin embargo, en cuestión de horas, el estatus cambió y se confirmó que el arquero no formaría parte del conjunto burgalés.

El corresponsal de Claro Sports, Alejandro Orvañanos, mencionó que, a pesar de presentarse a las pruebas físicas y médicas, el canterano americanista tomó la decisión de firmar el contrato que lo vincularía al cuadro español. De acuerdo con el informe del comunicador, la directiva del Burgos cambió las condiciones del compromiso contractual, lo cual provocó que Ochoa no estampara su firma y siga con la búsqueda de un nuevo equipo.

Todos los medios a nivel nacional e internacional, sobre todo en Burgos, confirmando que Guillermo Ochoa llegaría a este equipo de la Segunda División de España. Nos dimos a la tarea de buscar y corroborar esta información, algo no nos cuadraba porque no dábamos con el sí definitivo, con el firmado, con el acuerdo total… y resulta que no, que Guillermo Ochoa, quien sí tenía pláticas avanzadas, que sí tenía una negociación con el Burgos, pues al final de cuentas no encontró claridad en el contrato", explicó Orvañanos.

Cabe mencionar que el último club de Guillermo Ochoa fue el AVS de Portugal, escuadra con la que disputó 23 partidos la temporada pasada. Con experiencia en equipos españoles como Málaga y Granada, el originario de Guadalajara veía con buenos ojos tener una nueva experiencia en dicho futbol, no obstante, la contratación terminó por caerse. El portero azteca no solo busca mantenerse vigente, sino que aspira a disputar una eventual sexta Copa del Mundo.

Para las próximas Fecha FIFA, en donde la Selección Mexicana se medirá a sus similares de Japón y Corea del Sur en suelo estadounidense, el seleccionador Javier Aguirre tomó la decisión de convocar a Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Moreno (Pachuca). Además, según medios deportivos, 'El Vasco' está en constante comunicación con el joven Álex Padilla, quien recientemente volvió al Athletic Club tras su paso por Pumas UNAM.

Fuente: Tribuna del Yaqui