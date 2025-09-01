¡Se queda! Agente de Santiago Giménez confirma permanencia del mexicano con el AC Milan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de todos los rumores sobre un probable cambio entre el AC Milan y el conjunto de la Roma, en donde estaría involucrado el delantero mexicano Santiago Giménez, la agente de 'Santi', Rafaela Pimienta, salió de nueva cuenta a los medios para descartar la transacción y confirmar que se quedará con los 'Rossoneri'.

Los primeros rumores comenzaron previo al arranque de la temporada 2025-2026 de la Serie A, pues varios periodistas afirmaron que el conjunto milanés estaba negociando con el Bayer Leverkusen para contratar al nigeriano Victor Boniface y la moneda de cambio sería el seleccionado nacional; dicha transacción se descartó cuando se reportó la grave lesión de Boniface, el cual tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior.

Después, se supo que el AC Milan había iniciado conversaciones con el club de la Roma para realizar un cambio este mismo fin de semana, a lo que la agente de Giménez comentó que era falso y que tanto su cliente como la escuadra de Milán estaban satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora y no se estaba negociando un cambio que involucrara al mexicano. "No hay negociación alguna en curso. Santi está comprometido con el proyecto del Milan".

Tan solo un par de días después, el director deportivo del AC Milan, Igli Tare, confirmó que los rumores eran ciertos y que, en caso de que las cosas siguieran avanzando, la transacción se completaba esta misma semana. Referente a esas declaraciones, el periodista italiano, Fabrizio Romano, aseguró que Santiago Giménez ya había sido informado del intercambio con la Roma y que este habría aceptado su salida del conjunto milanés.

La mañana del 1 de septiembre, de nueva cuenta se supo que la afamada agente deportiva aseguró que el 'Bebote' no sería cambiado a otra escuadra y permanecerá el resto de la temporada con el AC Milan; de manera simultánea, Santiago Giménez, a través de su cuenta de X, publicó dos corazones con los colores del 'Rossoneri', con lo que se puede confirmar la permanencia del delantero en el conjunto histórico de Italia.

Fuente: Tribuna del Yaqui