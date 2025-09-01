Selección Nacional sufre dura baja por lesión de cara a amistosos con Japón y Corea del Sur

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un jugador clave y constante para la Selección Nacional será baja para los partidos amistosos ante Japón y Corea del Sur debido a un problema muscular; además, se informó que Javier Aguirre optó por no sustituirlo en la lista, por lo que se contará con un futbolista menos en la lista que inicialmente contaba con 26 convocados.

El futbolista que declinó asistir con la selección es César Huerta, el cual milita en el RSC Anderlecht de Bélgica; en las cinco jornadas de la Jupiler Pro League, el 'Chino' ha sido convocado a tres partidos, pero solo ha visto actividad en dos: Contra el FCV Dender EH, entró de cambio y disputó 23 minutos, en los cuales marcó un gol decisivo para la victoria de su equipo y también jugó contra el Union SG, partido que arrancó de titular y salió al minuto 73.

Fue a través de un comunicado de la Selección Mexicana que se dio a conocer la decisión tomada por el jugador; Huerta se ausentará por una sobrecarga muscular, después de disputar las eliminatorias para la UEFA Conference League. "César Huerta, jugador del Anderlecht, causa baja de la convocatoria de nuestra Selección por una sobrecarga muscular presentada en su partido vs. Union St. Gilloise. Su lugar no será sustituido por ningún jugador adicional".

César Huerta ha sido un constante en las convocatorias con el tricolor; hizo su debut con la selección mayor en el 2023 durante una serie de amistosos a final de año; en su mismo día de presentación con la selección mexicana, marcó su primer tanto en partidos internacionales contra Australia. La última ocasión que vistió la playera tricolor fue durante la Copa de Oro 2025, teniendo actividad en todos los encuentros, entrando de suplente.

La Selección Nacional comenzará este fin de semana una serie de partidos amistosos como parte de su preparación de cara al Mundial 2026, ya que, al pertenecer a los países anfitriones, no disputó las clasificatorias, teniendo un ciclo de inactividad en comparación con sus compañeros de la Concacaf. Los dirigidos por Javier Aguirre se enfrentarán a Japón este fin de semana, mientras que se medirán ante Corea del Sur el próximo martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui