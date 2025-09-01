Sonorenses al grito de guerra en Washington: 'Koreano' y 'Latino' encabezarán cartelera

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El boxeo sonorense vive uno de sus mejores años, pues cada vez es una constante que pugilistas del estado formen parte de carteleras importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Este viernes no será la excepción, ya que Luis 'Koreano' Torres (21-1, 12 ko’s), de Ciudad Obregón, y Bryan 'Latino' Acosta (20-1, 8 ko’s), de Hermosillo, forman parte de la función estelar de Pro Box en el Entertainment and Sports Arena, de Washington.

Duelo de noqueadores

Luis Torres tendrá su segunda pelea en Estados Unidos y lo hará ante el noqueador Jonhatan Cardoso (18-1, 15ko’s), a 10 asaltos en la división de los ligeros. La contienda pinta para ser una guerra, por el estilo de ambos pugilistas. En marzo, el 'Koreano', en su debut en tierras norteamericanas, venció por la vía rápida al excampeón mundial, Nicholas Walters. Para este desafío, el cajemense se preparó igualmente con Bob Santos, en Las Vegas.

Por su parte, el brasileño Jonhatan Cardoso liga cuatro victorias consecutivas en Estados Unidos, incluido un contundente triunfo ante el también boxeador de Ciudad Obregón, Óscar Álvarez, a quien le quitó el invicto por nocaut.

El ganador de Jonhatan Cardoso y Luis Torres tiene altas posibilidades de buscar una pelea de eliminatoria mundial para finales de año, por lo que eso le pone un elemento importante a la ya tan esperada pelea de este viernes en la capital del país de las 'barras y las estrellas'.

De regreso

Mientras que el hermosillense, Bryan Acosta, vuelve a la escena, después de perder su marca perfecta a principios de año, en un polémico resultado frente al excontendiente mundial Ramon Cardenas. Ahora, el 'Latino' se medirá ante el africano Sulaiman Segawa (17-5-1, 6 ko’s), quien ya fue campeón plata del CMB de peso pluma, así que será otra gran prueba para el mexicano.

Byan Acosta, de 27 años de edad, fue sparring de uno de los mejores libra por libra del mundo de la actualidad, Naoya Inoue, por lo que es una oportunidad real de título del mundo para Sonora y sobre todo para Hermosillo, ciudad que sigue sin tener un monarca mundial absoluto.

Fuente: Tribuna del Yaqui