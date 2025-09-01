Tijuana se queda con el campeonato del Torneo Internacional Joyas del Mar de Cortez

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Después de tres días de intensa actividad, el domingo 31 de agosto llegó a su fin la cuarta edición del Torneo Internacional Joyas del Mar de Cortez, que por primera vez se celebró en dos sedes distintas de Sonora: Guaymas y Empalme. El equipo California Premier de Tijuana fue el que se quedó con el campeonato del importante certamen que tuvo por nombre: José Antonio Elguezabal Barraza.

En el choque de la gran final, la novena de Baja California, dirigida por Jesús Varela, mostró autoridad desde que comenzaron las acciones para así encaminarse a una contundente victoria de 9-1 sobre los Ostioneros de Los Ángeles, quienes terminaron por llevarse el subcampeonato.

El resultado se construyó con el sólido trabajo en el montículo de Adolfo Delfín, quien lanzó seis entradas completas, y con el cierre de lujo de David Sinohui, ambos 'viejos conocidos' del 'Rey de los Deportes', ya que jugaron profesionalmente en diferentes ligas.

Jugador de Tijuana recibiendo un premio

Durante la ceremonia de premiación se le entregó trofeo al conjunto campeón de Tijuana, segundo lugar Ostioneros de Los Ángeles; el mejor pitcher fue Darío Quijada del equipo Café Café de Ciudad Obregón, mientras que el campeón de bateo fue Diego Rivera de la novena que se llevó el oro.

Tal y como ha sido una tradición, el escenario fue el campo Alfredo 'Yaqui' Ríos, del puerto de Guaymas, donde cientos de aficionados sonorenses se dieron cita para disfrutar de un espectáculo lleno de talento y emociones, que se ha vuelto ya una realidad en la región.

En la premiación estuvo Martha Elizabeth Rodríguez, directora del deporte y representante de la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González, el homenajeado José Elguezabal Barraza, su hijo del mismo nombre y el promotor del evento, Alfredo Baca Alcántar.

Los peloteros celebrando

Cabe destacar que 18 novenas son las que vieron acción en el diamante, presentándose equipos de distintas regiones del país y Estados Unidos. Además, durante el evento se contó con la presencia de verdaderas leyendas del beisbol como Isidro 'Sid' Monge, Alejo Ahumada y Mario Alberto Rodríguez, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui