Violencia en la Leagues Cup; aficionados protagonizan pelea a las afueras del Lumen Field

Seattle, Estados Unidos.- Tal y como sucedió en el interior de la cancha, la final de la Leagues Cup entre el Seattle Sounders y el Inter de Miami se vio manchada por la violencia, dejando imágenes lamentables que le están dando la vuelta al mundo; posterior al silbatazo final, se tuvo una riña entre aficionados de ambas escuadras que se disponían a salir del estadio donde se celebró el partido final de la copa.

Durante el encuentro, el Seattle Sounders dominó de manera amplia al Inter de Miami; el ahora campeón abrió el encuentro en la primera media hora del trabajo con un gol de Ozaze de Rosario. El partido transcurrió sin novedades hasta el minuto 84, cuando cayó la segunda anotación de los locales y, antes del final del encuentro, cayó un gol más, estableciendo el marcador en tres goles contra cero ante un Inter de Miami que se mostraba desesperado en la cancha.

Tras un final agitado, los jugadores de ambas escuadras se reunieron en el círculo central, donde fueron subiendo los ánimos hasta llegar a los empujones. El futbolista mexicano, Obed Vargas, fue uno de los más afectados, pues después de una discusión con Luis Suárez, fue golpeado en el rostro por Sergio Busquets y, tras un par de minutos transcurridos, se tuvo el lamentable incidente entre el delantero uruguayo y un auxiliar de los Sounders.

La violencia se ha trasladado a la afición que se dio cita en el Lumen Field; en las calles aledañas al inmueble y predispuestos por lo que vieron entre los futbolistas, las barras rivales chocaron y comenzó una batalla campal en las calles de Seattle; comenzaron a volar botellas, vasos con cerveza y señalamientos instalados por las autoridades de la ciudad y la pelea creció al punto de alcanzar los puestos alrededor del estadio.

Varias familias quedaron en medio de la trifulca, mientras decenas de hombres se golpeaban con palos y botes de basura; la guerra siguió por varios minutos sin que la policía interviniera. Al igual que con los actos violentos al interior de la cancha, la organización de la Leagues Cup no se ha pronunciado por los incidentes y tampoco se ha dado a conocer qué jugadores serán acreedores a una sanción.

Fuente: Tribuna del Yaqui