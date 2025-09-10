Alemania remonta ante Eslovenia y está en las semifinales del EuroBasket

Riga, Letonia.- Ni el 'doble-doble' de Luka Doncic fueron capaces de frenar la reacción teutona y Alemania remontó en el marcador para imponerse el miércoles por 99-91 ante Eslovenia en los cuartos de final del EuroBasket.

Franz Wagner, escolta del Orlando Magic, anotó 23 puntos y el capitán Dennis Schröder agregó 20 puntos y 7 asistencias para encabezar al ataque de Alemania, que se medirá a Finlandia en las semifinales el viernes.

Daniel Theis (15 PTS, 9 REB, 1 BLK) dominates the paint for undefeated Germany uD83CuDDE9uD83CuDDEA as they clinch their #EuroBasket Semi-Finals spot! pic.twitter.com/dKvbFs6oHW — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

Un triple de Andreas Obst coronó una racha de 12-0 para poner a los campeones de la Copa del Mundo adelante 77-74 a principios del último cuarto. Eslovenia tomó la delantera 86-85 con un triple de Doncic con 4:12 por jugar antes de que Schröder encestara su único triple en nueve intentos para poner el 88-86, y Alemania lo cerró a partir de ahí.

Leyenda

Doncic recibió una falta técnica desde el principio y anotó 22 puntos cuando Eslovenia lideraba 51-45 en el medio tiempo. Recibió su cuarta falta a principios del tercer cuarto, pero siguió anotando, aunque a veces parecía inhibido por la posibilidad de salir por faltas con una quinta llamada.

Doncic's incredible #EuroBasket run comes to an end but he had another scoring spree against Germany.



uD83DuDCCA 39 PTS | 10 REB | 7 AST pic.twitter.com/tVoTQxlv32 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

La estrella de Los Angeles Lakers se fue cinco de 16 desde el rango de 3 puntos, y tuvo su quinto juego del torneo con al menos 30 puntos anotados. Doncic también tuvo 10 rebotes y siete asistencias. Wagner acertó 13 de 14 desde la línea de tiros libres para Alemania, que buscaba su segundo título de la Eurocopa después de ganar como anfitrión en 1993.

Eslovenia parecía tener el control hasta que Tristan Da Silva encestó un triple con un tiro de media cancha sobre la bocina del tercer cuarto, reduciendo la ventaja de Eslovenia a cuatro puntos.

Finlandia domina a Georgia

Los finlandeses resistieron una remontada de Georgia para ganar 93-79 y llegar a las semifinales por primera vez. Mikael Jantunen lideró a Finlandia con 19 puntos y el alero del Utah Jazz, Lauri Markkanen, contribuyó con 17 puntos y seis rebotes.

Markkanen y Finlandia están en semifinales

Los finlandeses también mostraron su profundidad al anotar 44 puntos desde el banquillo frente a los cuatro de Georgia. Finlandia lideró por 20 puntos en el tercer cuarto antes de que Georgia redujera el déficit a seis con poco menos de ocho minutos para el final del cuarto. El alero de los Toronto Raptors, Sandro Mamukelashvili, lideró a Georgia con 22 puntos.

Fuente: Tribuna del Yaqui