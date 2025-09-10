Anthony Rizzo anuncia su retiro de los diamantes; así fue su exitosa carrera en MLB

Ciudad de México.- Uno de los primera base más rentables y exitosos en los últimos años anunció que se despide de los diamantes, poniendo fin a una carrera llena de éxitos individuales y colectivos; Anthony Rizzo, múltiple guante de oro y All Star, decidió que era tiempo de dar un paso hacia un lado y 'colgar los spikes', luego de 14 temporadas, formando parte vital de las escuadras más competitivas en las Grandes Ligas.

El anuncio toma por sorpresa a propios y extraños, pues el de Parkland, Florida, a pesar de no haber contado con equipo para la temporada 2025, seguía entrenando para mantenerse en forma y aspirar a un contrato. Rizzo comunicó a través de la oficina de MLB su decisión de alejarse de los diamantes, con 36 años de edad y 14 temporadas disputadas al más alto nivel.

Anthony fue tomado en la ronda 6, pick 206 del draft 2007 por los Boston Red Sox; a pesar de eso, no debutaría con los Medias Rojas, sino que los San Diego Padres le dieron la oportunidad de debutar en las Grandes Ligas. Con el conjunto californiano estuvo solo durante el 2011, disputando 59 juegos antes de ser enviado al equipo donde pasaría los mejores años de su carrera.

There will only ever be one Anthony Rizzo. pic.twitter.com/d3APSO3QWf — Chicago Cubs (@Cubs) September 10, 2025

Los Chicago Cubs hicieron un cambio de dos por dos elementos con los Padres, sin esperar que en el trueque llegara un jugador franquicia para la organización. Con los Cachorros, estuvo a lo largo de nueve temporadas y media; entre sus logros destacados con la organización se encuentran tres convocatorias al All-Star Game consecutivas, cuatro Gold Glove Award como primera base, el premio Roberto Clemente en el 2017 y el hito que lo volvería parte de la historia reciente en Chicago.

A career for the history books. pic.twitter.com/lcS23j6ZAl — Chicago Cubs (@Cubs) September 10, 2025

Rizzo fue pieza clave en el roster del 2016 que logró vencer la llamada 'Maldición de la Cabra'; el primera base tuvo una postemporada de ensueño con el madero, destacando un cuadrangular conectado a Clayton Kershaw en el juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Como si fuese parte de una película, Anthony Rizzo atrapó el out 27 del juego 7, que rompió una maldición de 108 años, logrando su tercer título de la Serie Mundial en su historia.

Sus últimos años en el diamante los pasó con los New York Yankees, siendo un referente para los 'Bombarderos del Bronx' en las tres temporadas completas que estuvo con ellos. El legendario pelotero y futuro salón de la fama decidió que la última jersey que vestirá será la de los Cubs, el próximo sábado en el Wrigley Field, donde recibirá un merecido homenaje.

Fuente: Tribuna del Yaqui