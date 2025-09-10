Anthony Rizzo se retira, 'Canelo' podría comprar al Atlas y más noticias en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si deseas mantenerte al tanto de lo que ocurre en el mundo deportivo de una forma clara y rápida, sin duda alguna tu mejor opción será Tribuna Top 3 Deportes. En este segmento podrás enterarte sobre lo que está ocurriendo con tus deportistas o disciplinas favoritas, para que así siempre estés enterado de lo que sucede en el ambiente deportivo. Hoy, entérate de los detalles sobre el inminente retiro de Anthony Rizzo.

'Canelo' Álvarez analizaría comprar un equipo del futbol mexicano

Luego de asegurar que es un hombre de negocios, Saúl 'Canelo' Álvarez mostró interés en comprar un equipo del futbol mexicano. El campeón tapatío no descarta comprar al Atlas.

Cambian regla en la NBA

¡Confirmado! Los tiros de último segundo de larga distancia no anotados, ya no se contarán como fallas en las estadísticas individuales de los jugadores de la NBA.

Anthony Rizzo anuncia su retiro

Los Chicago Cubs despedirá a uno de sus más destacados jugadores este próximo sábado. Anthony Rizzo regresará a jugar con los Cachorros para poner fin a su carrera en MLB, en un encuentro frente a Tampa Bay.

