Arranca la Serie del Rey 2025; Diablos Rojos y Charros comienzan la pelea por el título de LMB

Ciudad de México.- Llegó la serie más importante en el calendario de la Liga Mexicana de Beisbol; Diablos Rojos del México se enfrentarán a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey 2025. Ambas escuadras protagonizarán una de las finales más disputadas en los últimos años, mientras intentan reescribir la historia de sus franquicias; los Diablos Rojos buscarán su cuarto bicampeonato y primero desde el 2003 y los Charros buscarán su primer título de LMB desde 1971.

Para la novena jalisciense, ganar la Serie del Rey escribiría el nombre del club dentro del deporte en México, pues se podrá convertir en una de las pocas franquicias en ganar dos títulos en dos ligas diferentes durante el mismo año; los Charros son el actual campeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y están en busca de convertirse en los monarcas máximos del circuito de verano, en apenas su segunda temporada de regreso, luego de salir de la LMB en 1995.

Los 'Pingos' parten como favoritos, aunque no deberán confiarse; los capitalinos se clasificaron a postemporada como el líder general de toda la liga, además de tener en sus filas al campeón bateador, Carlos Sepulveda, al líder de robos en toda la liga, Allen Córdoba, y múltiples guantes de oro, entre ellos, Juan Carlos 'Haper' Gamboa.

Por contraparte, los Charros de Jalisco se colaron en última posición dentro de la Zona Norte y, a pesar de que en la primera ronda se enfrentaron a los líderes de zona, lograron salir avantes, eliminándolos en par de ocasiones. En la serie de playoffs, los Charros y Sultanes jugaron los siete encuentros, clasificando Jalisco de manera directa y Monterrey como el mejor perdedor; ya en la Serie de Campeonato, los jaliscienses levantaron el cetro de zona en cinco juegos.

¡CON ESTOS BRAZOS BUSCAREMOS EL TÍTULO DE LA LIGA MEXICANA DE BEISBOL!uD83EuDD20uD83DuDCAAuD83CuDFFC

J1. Luis Armando PayánuD83CuDDF2uD83CuDDFD

J2. Zac GrotzuD83CuDDFAuD83CuDDF8

J3. Luis Iván RodríguezuD83CuDDF2uD83CuDDFD

J4. Eduardo VerauD83CuDDF2uD83CuDDFD



¡TODO JALISCO LOS RESPALDA, CABALLOS!uD83DuDC34 pic.twitter.com/6dnX1f1MjG — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) September 8, 2025

El primer encuentro de la Serie del Rey será la tarde del miércoles 10 de septiembre y está programado para arrancar a las 19:00 horas (horario CDMX), en el Estadio Alfredo Harp Helú, parque donde se disputarán los juegos 1 y 2, para después trasladarse al Estadio Panamericano y regresar a las acciones el próximo 13 de septiembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui