Atlas estrenará dueño; Saúl 'Canelo' Álvarez podría comprar a la franquicia de la Liga MX

Ciudad de México.- A falta de un par de días para uno de los combates más importantes en la carrera de Saúl 'Canelo' Álvarez, el pugilista mexicano confesó que la idea de invertir en el futbol mexicano lo ha seducido en las últimas horas; el pugilista jalisciense dejó abierta la posibilidad de adquirir a un equipo de la Liga MX, de manera específica a los 'Rojinegros' del Atlas, equipo del cual ha comentado en varias ocasiones que es su favorito.

Saúl Álvarez se enfrentará al estadounidense Terrence Crawford, pelea pactada para el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos; el inmueble está ubicado junto al Strip y es uno de los estadios con más tecnología en el país, cerrado en su totalidad y climatizado con capacidad para 65,000 personas. Por primera ocasión, se transmitirá una pelea de Álvarez por la plataforma de streaming Netflix, por lo que se espera que sea una de las más vistas en la historia.

En una de las últimas conferencias de prensa antes de subir al encordado, se le preguntó al boxeador cuál era la posibilidad de verlo invertir en el Atlas; el atleta, aficionado a los 'Zorros', confesó que no era el momento adecuado para hablar de eso, pero aceptó que se enteró de que el plantel fue puesto a la venta y, una vez termine su compromiso boxístico, analizará junto con su equipo la probabilidad de convertirse en dueño del 'Rojinegro'.

La verdad es que no me he puesto a pensar; lo acabo de ver ahora que estaba en entrenamiento, creo que fue cuando empezaron a querer vender al Atlas. No es momento para pensar en esas cosas, pero ya regresando, siempre sí es para algo bien, ¿por qué no? Soy un hombre de negocios".

Atención Rojinegros uD83DuDEA8



¿Canelo comprará al Atlas? uD83DuDCB0uD83EuDD2F



Ojo a la respuesta del campeón mexicano uD83DuDC40 pic.twitter.com/ErWkOD6dTd — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 10, 2025

Fue durante el 15 de julio cuando se anunció que una de las franquicias más longevas e históricas de la Liga MX se puso en venta; a través de un comunicado en redes sociales, Grupo Orlegi dio a conocer la decisión sobre el Atlas, con el fin de obedecer los estatutos de la FIFA, los cuales establecen que se encuentra prohibida la multipropiedad y el conjunto de inversoras comandado por la familia Irraragorri también tiene los derechos sobre el Santos Laguna.

uD83DuDEA8[OFICIAL] Atlas será vendido. Grupo Orlegui anuncia que contrató una firma para que se encuentre un comprador. pic.twitter.com/6NQt7c6B3M — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui