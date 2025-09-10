Eduardo Rodriguez luce desde la loma y los Diamondbacks evitan la barrida ante los Giants

San Francisco, Estados Unidos.- Los Arizona Diamondbacks lograron evitar la barrida ante los San Francisco Giants, pues lograron vencer a sus compañeros de la División Oeste, con marcador de cinco carreras contra tres; Eduardo Rodríguez fue el encargado de abrir el encuentro por los visitantes y se convirtió en la pieza clave para lograr su victoria 73 del año.

El de Valencia, Venezuela, logró su octava victoria del año, jugando para .500 de promedio, pues igualó su número de derrotas; Rodríguez lanzó por espacio de seis entradas y un tercio, maniatando a la ofensiva de la bahía, los cuales le conectaron tan solo dos imparables, le negociaron dos pasaportes y ponchó a seis rivales, llegando a los 130 strikeouts en la actual campaña.

Los bateadores de Arizona no esperaron mucho para hacerse presentes en el marcador, pues en apenas el tercer lanzamiento del encuentro, Geraldo Perdomo conectó un cuadrangular solitario, al que poco le faltó para caer en las aguas del océano Pacífico.

¡Que forma de darle las buenas tardes a los Gigantes por parte de Perdomo! pic.twitter.com/PupTyZgArI — Arizona Diamondbacks (@LosDbacks) September 10, 2025

Una entrada después, se desgranó una serie de anotaciones que pusieron la tierra de por medio en el marcador para que los 'Dbacks' se aseguraran el triunfo: Blaze Alexander y Alek Thomas iniciaron el capítulo ligando imparables, y el primero de ellos fue enviado a la registradora con sencillo de Tim Tawa.

Geraldo Perdomo impulsó su segunda carrera del encuentro con un sencillo a los jardines, lo cual marcó la salida del encuentro del lanzador novato Carson Seymour, el cual solo lanzó una entrada y un tercio, en la cual le conectaron seis imparables y a su cuenta se cargaron cuatro rayitas. La última anotación de la segunda entrada fue impulsada por Ketel Marte, con un sencillo hacia la pradera derecha.

La pizarra se mantuvo sin modificaciones hasta la parte alta del sexto episodio, cuando cayó la quinta carrera para los de Arizona, pues Jake McCarthy conectó un batazo de dos estaciones, enviando a Tim Tawa a tierra prometida. El descuento por parte de los Giants cayó en las últimas dos entradas; las carreras fueron producidas por un doblete de Rafael Devers y un batazo de doble play conectado por Jung Hoo Lee.

