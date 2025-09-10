Estrellas de Triple A y WWE llevarán su talento a Las Vegas con el evento Worlds Collide

Las Vegas, Estados Unidos.- Si hay un deporte que forma parte de la cultura mexicana, esa es la lucha libre y el viernes 12 de septiembre las estrellas de la WWE y Triple A tienen preparado un magno evento denominado Worlds Collide, que servirá para celebrar las fiestas patrias del país.

La función se desarrollará este en Las Vegas, con un cartel repleto de figuras, donde en el combate estelar será un mano a mano de locura entre Dominik Mysterio ante el Hijo del Vikingo por el Megacampeonato de AAA, en lo que representa una nueva oportunidad para el hijo del legendario Rey Mysterio de llevarse el cinturón más importante de la empresa mexicana.

Ambos ya saben lo que es verse las caras arriba del ring, debido a que en agosto formaron parte de la cartelera estelar de Triplemanía, evento que se celebró en la Ciudad de México y en donde el estandarte de Triple A retuvo su corona.

Pero además del atractivo choque estelar, la velada también contará con una contienda por el Campeonato Latinoamericano de AAA, donde el Hijo de Dr. Wagner Jr., que recién se quedó con el fajín, pondrá en juego su título ante Dragon Lee, JD McDonagh y Ethan Page. Mientras que en la división de parejas, los monarcas de la AAA, Pagano y Psycho Clown, defenderán sus oros frente al histórico equipo de The New Day, integrado por Kofi Kingston y Xavier Woods.

A su vez, uno de los cruces que más expectativas ha dejado es el Faby Apache y Natalya, que se medirán en un duelo que definirá a la próxima retadora al Campeonato Reina de Reinas, que actualmente ostenta Lady Flamer. Además, Lola Vice y Mr. Iguana volverán a hacer mancuerna frente a los rudos de Judgment Day, integrado en esta ocasión por Finn Bálor y la joven Roxxane Pérez.

A este magno evento se suma una batalla de ocho hombres que enfrentará a Niño Hamburguesa, La Parka, Octagón Jr. y Mascarita Sagrada contra Cruz del Toro, Joaquín Wilde, Lince Dorado y Mini Abismo Negro. Se espera que en este choque se pueda presentar alguna sorpresa por parte de los directivos de la WWE.

Aunque es un show lleno de estrellas, la buena noticia para los amantes del pancracio es que podrá ser visto completamente en vivo a través del canal de YouTube de WWE, tanto en español como en inglés. Está presupuestado que las acciones arranquen desde las 19:00 horas (tiempo de Sonora).

