Falla Chapman y los Athletics dejan en el terreno de juego a los Red Sox

California, Estados Unidos.- Nick Kurtz se unió a un selecto club en la organización de los Athletics y Lawrence Butler conectó un sencillo que rompió un empate en el fondo de la novena entrada en ruta a una victoria por 5-4 el miércoles sobre los Boston Red Sox y Aroldis Chapman, cuya racha de siete semanas sin hits terminó.

Kurtz disparó su jonrón 30 de la campaña y se unió a José Canseco y Mark McGwire como los únicos novatos de los Athletics en conectar al menos 30 jonrones. El primera base abrió la segunda entrada con un cañonazo de 357 pies al jardín izquierdo frente a Payton Tolle para darle a los Athletics una ventaja de 2-1. Es el jugador número 32 en conectar 30 jonrones como novato. Canseco bateó 33 en 1986 y McGwire bateó 49 la temporada siguiente.

uD83DuDEA8 NUMBER 30 FOR KURTZY uD83DuDEA8 pic.twitter.com/V6J0MLuhVD — Athletics (@Athletics) September 10, 2025

Con la pizarra igualada 4-4 en el fondo de la novena entrada, Shea Langeliers conectó un doble ante Chapman (4-3), quien no había permitido un hit desde el 23 de julio, un lapso de 50 bateadores y un récord de franquicia de 17 apariciones, la tercera racha más larga en la historia de la MLB desde 1901. Langeliers avanzó con un elevado y anotó con un sencillo de Butler al jardín izquierdo.

En la parte alta de la novena, un doble productor de Rob Refsnyder ante Elvis Avarado empató el duelo a cuatro anotaciones. Nate Eaton y Trevor Story tuvieron dobles productores y Durán impulsó una carrera, poniendo a Boston arriba 3-2 en el cuarto.

El doble de dos carreras de Tyler Soderstrom en el quinto le dio a los Athletics una ventaja de 4-3. Langeliers había puesto al frente a los Athletics con su jonrón número 30, la cifra más alta de su carrera, en el primer episodio. Esa carrera rompió una racha de 19 entradas sin anotaciones para los Athletics, que fueron blanqueados en los primeros dos juegos de la serie.

El cubano no pudo frenar el ataque rival

Tolle permitió dos carreras en dos entradas en la tercera apertura de su carrera. Kyle Harrison, parte del intercambio que envió a Rafael Devers a los Giants, hizo su debut en las Grandes Ligas y permitió tres hits en tres entradas en blanco.

Mason Barnett permitió tres carreras y siete hits en tres innings y dos tercios en la tercera apertura de su carrera para los Athletics. Hogan Harris (2-1) entró y ponchó a Jarren Duran antes de retirar a Alex Bregman para llevarse la victoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui