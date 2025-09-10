"Fue un mal manejo": Saúl 'Canelo' Álvarez explica el porque no peleará en televisión abierta

Ciudad de México.- Por primera ocasión desde el 2009, una pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez no será transmitida a nivel nacional por televisión abierta, ya que ni Televisa ni la que fue su casa en los últimos cinco años, TV Azteca, se pudieron hacer con los derechos de transmisión en vivo y tampoco la podrán retransmitir en diferido.

La pelea del jalisciense contra el norteamericano Terrence Crawford está programada para el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, uno de los estadios más nuevos y avanzados en todo el territorio estadounidense; contrario a lo que se tiene acostumbrado con las peleas del 'Canelo' en México, el combate solo será emitido por la plataforma de streaming Netflix, obligando a pagar para poder observar la pelea por los títulos mundiales.

A raíz de eso, ambas televisoras, pero sobre todo la del Ajusco, salieron a aclarar que no se trataba de un desacuerdo económico, sino que la ausencia del 'Canelo' en las transmisiones que llegan a millones de televisores en México de manera gratuita se debe al contrato que tiene el pugilista con un empresario y promotor árabe.

A falta de un par de días para que suene el campanazo inicial del primer round, Álvarez Barragán salió a aclarar lo sucedido con los derechos para su próximo compromiso; el pugilista jalisciense confesó que las restricciones para la transmisión de su pelea se deben a acuerdos contractuales que quedaron fuera de su alcance.

Fue un mal manejo que hicieron porque en mi contrato yo siempre procuro tener los derechos de México para que la gente pueda disfrutarla gratis. Fue una mala comunicación entre ellos que al final de cuentas me llevaron entre las patas, pero esperamos que no vuelva a pasar".

También, aseguró que intentó por todos los medios el poder conseguir la transmisión para la televisión abierta en México, pero no le fue posible, pues ya tenían un acuerdo cerrado por Netflix y nada pudo hacer. "Le vendieron a Netflix global, exclusivamente para ellos. Fue un error que espero no vuelvan a cometer".

