¡Imparable! Isaac del Toro obtiene su triunfo 11 del año; ganó el Giro de la Toscana 2025

Ciudad de México.- El ciclista mexicano, Isaac del Toro, sigue con su cosecha de victorias en su corta edad, pues ganó su segunda competición en apenas cuatro días; el 'Torito' se llevó la victoria en la edición 97 del Giro de la Toscana, convirtiéndose así en el segundo latinoamericano y el primer mexicano en conquistar la prueba.

El Giro de la Toscana es una carrera de un solo día que se celebra en la provincia de Arezzo principalmente; fue creada en 1923 y desde entonces ha sido una constante en el calendario de competencias en Europa. Durante las ediciones de 1946, 1967 y 1986, el Giro sirvió para definir al campeón de Italia y, desde el 2005, está catalogada dentro de la categoría 1.1 del UCI Europe Tour.

El punto clave para la victoria de Isaac fue el doble ascenso en Monte Serra, una empinada cuesta que siempre trae las fugas más importantes de la competencia. Con más de 27 kilómetros por delante para llegar a la meta, el de Ensenada, Baja California, lanzó un mortal ataque, con el cual se separó de sus rivales en cuestión de segundos, dando valía al gran momento físico que atraviesa el mexicano.

The ATTACK by Torito that dropped Storer & Carapaz (uD83EuDD2AuD83CuDDEAuD83CuDDE8)



And so he was gone flying up the climbuD83EuDD1EuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFD



1??1?? victory of the season, the second in a row uD83CuDFC6uD83CuDFC6uD83CuDFC6uD83EuDD29uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/imSX4wJ0Ro — Fan Club Isaac del Toro uD83DuDC02uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@ToritoFanClub) September 10, 2025

Ya en solitario, el ciclista del UAE Team no aflojó el paso y cruzó la meta sin presión, con más de 10 segundos de ventaja sobre su más cercano competidor, el australiano Michael Storer. Isaac del Toro se convirtió en el primer atleta mexicano en conquistar la competencia y en apenas el segundo latino en lograrlo, emulando lo realizado por el colombiano Fernando Gaviria, que se quedó con el triunfo en la edición del 2020.

Para del Toro, fue la victoria número 11 del año, lo que significó el triunfo 82 del año para el UAE Team Emirates, con lo que establecieron una nueva marca para el equipo, superando lo logrado en el 2024; de igual manera, la escudería se acerca para romper la mejor marca establecida dentro del mundo del ciclismo, ya que el Columbia-HTC logró 85 victorias en una sola temporada.

Isaac del Toro se sigue estableciendo como uno de los mejores ciclistas a nivel mundial a su corta edad, logrando subir un par de peldaños en el top 10 del UCI World Tour. El de Ensenada logró su segunda victoria en apenas cuatro días, pues el 7 de septiembre se llevó la victoria en el GP de Industria y Artigianato.

Fuente: Tribuna del Yaqui