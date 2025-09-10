LAMP: Isidro Márquez ya trabaja con los lanzadores de Naranjeros de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) no bajan la intensidad, pues este miércoles 10 de septiembre, sostuvieron su tercera práctica de pretemporada en el estadio Fernando Valenzuela, de la capital de Sonora.

Desde la mañana de este día, tanto jugadores como cuerpo técnico realizaron diferentes trabajos físicos, con motivo de entrar en ritmo y llegar en gran condición para los choques de exhibición que tendrán en unas semanas más en territorio estadounidense.

Lo atractivo de esta actividad es que se realizaron trabajos en el bullpen donde sudaron la franela los lanzadores Óscar Martínez, Sergio Rodríguez, Luis Ángel Olivaría, Aníbal Cervantes, Rolando Mora y Ángel Hernández, quienes fueron supervisados por el histórico y nuevo coach de pitcheo, Isidro Márquez.

uD83CuDF99? Isidro Márquez será nuestro coach de bullpen, platicamos con él durante los entrenamientos de pretemporada y esto fue lo que nos dijo: ??uD83CuDF4A pic.twitter.com/9p273l5dQj — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) September 10, 2025

Por otra parte, durante la misma jornada se realizaron trabajos físicos y de gimnasio; a su vez, el resto de los elementos saltaron al terreno de juego, donde continuaron trabajando en fundamentos defensivos. Para finalizar la práctica, se realizaron tres equipos de bateo bajo la supervisión de Juan Carlos Cañizales, coach de bateo de Naranjeros, y el manager Juan Gabriel Castro, quien comandará de nuevo las riendas de los 17 veces campeones.

Desde el lunes que comenzó la actividad de pretemporada, han reportado un total de 34 elementos naranjas y se espera que en los próximos días continúen integrándose peloteros antes de viajar a la gira por Arizona que iniciará el 18 de septiembre para seguir en ritmo con juegos de preparación y entrenamientos en el vecino estado.

Ya reportan

A su vez, en los entrenamientos de Cañeros de Los Mochis, contó con la presencia del experimentado lanzador Darel Torres y el infielder Marco Jaime, quienes de inmediato se integraron al duro trabajo físico de pretemporada que se está realizando en el Chevron Park.

Día 3 ?uD83DuDD25

El Green Power no se detiene uD83DuDC9A?#Pretemporada #GreenPower pic.twitter.com/5xl6wIKt5h — Cañeros de Los Mochis (@verdesxsiempre) September 10, 2025

Darel Torres vuelve a lo que será su octava temporada en la Liga Arco, todas vistiendo los colores de Cañeros, y lo hace tras un grandioso año 2024 en el que fue uno de los pitchers más dominantes de la campaña pasada. Mientras que Jaime participó en todos los juegos del rol regular 2024 de los 'verdes' y consiguió 66 imparables, 26 anotadas y 14 producidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui