Lo confirma: Benjamín Gil vuelve a descartar a Julio Urías para el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para que se ponga en marcha el Clásico Mundial de Beisbol, donde la Selección Mexicana de Beisbol tiene como principal objetivo superar lo realizado en la edición anterior, en la cual se metieron a semifinales y se quedaron con el tercer lugar.

A menos de un año para que arranque la justa internacional, el manager del Tri, Benjamín Gil, declaró este miércoles 10 de septiembre, en la previa de la Serie Rey de la Liga Mexicana de Beisbol, que sigue trabajando para convocar a los mejores peloteros aztecas, considerando que muchos de ellos se encuentran lesionados o fuera de ritmo, como es el caso de Julio Urías, que por problemas legales no ha tenido actividad en dos años.

Benjamín Gil, mánager de Charros de Jalisco y la Selección Mexicana de Beisbol, habla sobre el panorama rumbo al Clásico Mundial de Beisbol



? Marcelo Mayer y Julio Urías, descartados

?? Espera contar con Jonathan Aranda, Patrick Sandoval y José Urquidy



— AS México, September 10, 2025

Aunque la exestrella de Los Angeles Dodgers fue considerado en la lista de invitados a la pretemporada de los Tomateros de Culiacán, Gil fue claro al confirmar que no tiene dentro de sus planes llamar al que en su momento fue el 'as' del staff de abridores de México.

Habrá algunos jugadores que nuestro público no conoce, porque son de ascendencia mexicana; habrá sorpresas agradables. Marcelo Myer y Julio César Urías, parece ser que es un hecho que no, lamentablemente ellos dos no van a estar", dijo el actual manager de Charros de Jalisco.

En la pasada edición del Clásico Mundial, 'Julito' sí formó parte del conjunto mexicano que hizo historia, al superar en los cuartos de final a Puerto Rico y caer por la mínima ante Japón, en lo que fue uno de los mejores compromisos del evento.

A diferencia del 'Matador', quien sí tiene contemplado a Julio Urías para la lomita de los disparos es el manager de los Tomateros de Culiacán, Roberto Vizcarra. El 'Chapo' comenzó la pretemporada con el conjunto de la capital de Sinaloa y confirmó para los medios que espera la llegada de la exfigura de Grandes Ligas.

Los Tomateros de Culiacán y la Liga Arco tienen las puertas abiertas a Julio Urías. Será decisión del zurdo si juega en el equipo de sus amores.

"Para nosotros es una gran ilusión que llegue Julio Urías a la institución; siempre ha querido estar aquí con nosotros y estamos esperando una respuesta de él o de su abogado. No estoy enterado de cuál sea esa traba; el presidente de la Liga, Salvador Escobar, le da luz verde para que juegue; la situación jurídica no la sabemos", declaró el sonorense que tiene como principal objetivo darle a los guindas el campeonato del beisbol invernal en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui