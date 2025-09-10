Los Phillies vencen por tercer juego consecutivo a los Mets; Max Kepler dio cátedra con el bat

Philadelphia, Estados Unidos.- Los Philadelphia Phillies siguen abriendo la ventaja en la lucha por el liderato de la División Este de la Liga Nacional; el segundo lugar en foja de todas las mayores venció a los New York Mets con marcador de once carreras contra tres y acrecientan a nueve juegos la diferencia en la batalla por el banderín de su división.

Cristopher Sánchez llegó a las 12 victorias en el año con una buena actuación monticular; el de La Romana, República Dominicana, trabajó por espacio de seis entradas, permitiendo solo cuatro imparables, otorgó una base por bola, le anotaron una carrera y ponchó a seis rivales. Clay Holmes fue el lanzador que cargó con el descalabro, ya que le conectaron seis imparables y permitió cuatro carreras en solo cuatro entradas de trabajo.

J.T. Realmuto abrió el marcador en la primera entrada, pues conectó un imparable con la caja llena, luego de que Harrison Bader se pusiera en circulación con un indiscutible, Kyle Schwarber negociara pasaporte y Bryce Harper fuera alcanzado por un lanzamiento de Holmes; Max Kepler trajo la segunda de la entrada con otro golpe más, evidenciando el mal control por parte del abridor de los Mets.

Picking up right where we left off pic.twitter.com/Wwmgu7Q5ww — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 10, 2025

La primera anotación para la visita cayó por un sencillo de Starling Marte, el cual impulsó a Juan Soto, que se encontraba en las almohadillas por una interferencia de un aficionado. Brandon Marsh produjo la tercera con un batazo de dos estaciones y fue enviado a la registradora con un sencillo de Max Kepler en la quinta entrada y se repitió la misma dosis en el cierre de la sexta, además de Otto Kemp, que impulsó otra más con un elevado de sacrificio, poniendo el marcador en ocho carreras por una.

Kepler rakes in some more pic.twitter.com/7CgxaoThM7 — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 11, 2025

Bryce Harper se voló la barda en el cierre de la séptima entrada y Juan Soto haría lo mismo en la apertura del octavo rollo, luego de la polémica que hubo en el batazo que terminó en doble de terreno.

Juan Soto launches his 39th home run of the year pic.twitter.com/YJIS9TX4EF — SNY (@SNYtv) September 11, 2025

Las últimas carreras de los Phillies cayeron con un cuadrangular de Max Kepler y un roletazo de Donovan Walton, cuando había corredores en segunda y tercera. Por parte de la novena neoyorquina, Brett Baty fue el encargado de producir la tercera rayita del encuentro con un batazo que se quedó dentro del cuadro.

MAX KEPLER ARE YOU KIDDING?! pic.twitter.com/nT2Hgy1V2M — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui