Miguel 'Piojo' Herrera con riesgo a ser despedido; prensa lo tunde por mal paso con Costa Rica

Ciudad de México.- Miguel 'Piojo' Herrera se encuentra pasando por uno de los peores momentos en su carrera como director técnico, pues el explosivo personaje se encuentra al mando de la Selección de Costa Rica, con la cual atraviesa un mal momento en las clasificatorias para la Copa del Mundo 2026, lo que podría dejar a los ticos fuera de la justa internacional, causando su despido inmediato de dicho conjunto.

La Selección de Costa Rica se enfrentó a Haití en un encuentro que se pensaba sería de trámite para los ticos, pero resultó todo lo contrario; el 'Piojo' y compañía se encontraron con un rival difícil y áspero, con el cual se les dificultó el encuentro. La selección de Haití se encontraba ganando el encuentro, luego de revertir el marcador cuando caían por dos goles; de manera milagrosa, Costa Rica empató el encuentro en tiempo de compensación.

Miguel Herrera no conoce la victoria en la clasificación para el Mundial 2026 y, de momento, su selección se encuentra fuera de los puestos de clasificación directa, al igual que de la repesca, por lo que es urgente recomponer el camino. El técnico mexicano fue cuestionado sobre su continuidad en los mandos del conjunto tico, a lo cual contestó de manera contundente, negando la posibilidad de presentar su renuncia. "Sería lo más cobarde de mi parte dejar mi puesto; si la directiva toma una decisión, es otra cosa".

De igual manera, el 'Piojo' aceptó la responsabilidad por el estilo de juego ineficiente mostrado en la cancha y confesó que desde ya se encuentra planeando los siguientes encuentros de Costa Rica en octubre. "Toda la responsabilidad es mía. Me trajeron para que funcionara y la idea es mía. No dije que no había idea de juego; lo que digo es que se distraen 20 minutos y eso cuesta puntos. No voy a tomar decisiones con la cabeza caliente; falta un mes para trabajar y mejorar".

A pesar de la presión que la prensa deportiva y los aficionados han metido al Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Futbol, el organismo máximo en dicho país ratificó el puesto de Herrera como mandamás y aseguró que no hay un plan 'b', dando su respaldo total al experimentado entrenador.

