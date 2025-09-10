MLB: Los Ángeles Dodgers están muy cerca de recuperar a una de sus máximas figuras

Los Ángeles, Estados Unidos. - El 2025 ha sido una pesadilla para Los Ángeles Dodgers, ya que la mayoría de sus principales figuras han estado ausentes al menos en una ocasión por problemas de lesión, como es el caso del joven Roki Sasaki debido a un pinzamiento en el hombro derecho.

Pero al parecer el regreso del nipón se encuentra más cerca que nunca, ya que en su reciente apertura de rehabilitación con Triple-A Oklahoma City, lució y no mostró alguna molestia. En su salida, Sasaki ponchó a ocho, dio cuatro bases por bolas y permitió tres carreras con tres hits en cuatro entradas y dos tercios de trabajo.

Igualmente, el refuerzo estrella de los actuales campeones alcanzó 90 lanzamientos (52 strikes) contra la filial Triple-A de los Gigantes el pasado martes 9 de septiembre en el Chickasaw Bricktown Ballpark. El jovencito lanzó con más fuerza de lo que lo había hecho en las cuatro salidas anteriores, promediando 98.6 millas por hora con su recta, un aumento de cuatro con respecto a su presentación de la semana pasada.

Roki Sasaki finishes with 8 strikeouts in 4.2 innings tonight! pic.twitter.com/45BtWXxzgO — Oklahoma City Comets (@OKC_comets) September 10, 2025

Debido al gran progreso que tiene Roki, el manager de los de California se encuentra contento. "Esto es genial. Es algo bueno. Es algo bueno para los Dodgers y para Roki. Tendremos algunas conversaciones después, pero es bueno escuchar eso", confirmó el manager Dave Roberts sobre la velocidad de su jugador.

Aunque no hay un lugar para Sasaki en la rotación tal como están las cosas, su regreso le daría una gran fortaleza al equipo que busca avanzar a la postemporada. Los seis abridores que tiene Dodgers están compuestos por Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Tyler Glasnow, Shohei Ohtani, Clayton Kershaw y Emmet Sheehan.

Dave Roberts shares a BIG Roki Sasaki update:



“He’s going to be flying in today & he’s going to be sitting down with all of us that make decisions… whether it’s getting ready for something to happen here in starting role or changing a role, it should all be on the table.” pic.twitter.com/ijxkvXVS1C — Dodgers Nation (@DodgersNation) September 10, 2025

Los números del japonés no son malos en su primera aventura en las Grandes Ligas. En ocho salidas antes de ingresar a la lista de lesionados, tuvo marca de 1-1 con efectividad de 4.72 y 22 bases por bola, con 24 'chocolates'. "Sé que Roki está ansioso por volver. Sé que quiere contribuir. Como dije la semana pasada, los muchachos están lanzando bien en lo que respecta a los abridores. Entonces, solo tenemos que ver dónde encajará, y tendremos esa conversación como organización", dejó en claro el manager del equipo que buscará quedarse otra vez con la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui