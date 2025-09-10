MLB: Neto y Trout impulsan a los Angels a la victoria en contra de los Twins

Anaheim, Estados Unidos.- Zach Neto conectó un cuadrangular de dos carreras, Mike Trout remolcó par de anotaciones, incluida la de la diferencia y Los Angeles Angels se impusieron el miércoles por 4-3 a los Minnesota Twins.

Trout sacó un elevado de sacrificio que permitió anotar a Bryce Teodosio en la octava entrada para darle a los Angels la ventaja definitiva de 4-3. Teodosio se embasó con un triple que se estrelló contra la parte superior de la pared del jardín central, por encima de la cabeza de James Outman.

happy winsday uD83DuDE07 pic.twitter.com/mSbLqKjP9P — Los Angeles Angels (@Angels) September 11, 2025

Previamente, en el tercer capítulo Trout conectó un sencillo productor y después anotó con el jonrón de Neto ante el abridor Taj Bradley, para poner a Los Ángeles adelante en la pizarra, 3-1. Fue el jonrón número 26 de Neto en la campaña. El cuadrangular 31 en la campaña para Byron Buxton, un tablazo de dos carreras en el sexto, emparejó los cartones.

Trout respondió con el madero

Outman también conectó un jonrón, un doble e hizo un par de atrapadas para los Twins, que cayeron a 64-82 con la derrota y se aseguraron su primer récord perdedor desde 2022.

Teo triple -> Trout brings him uD83CuDFE0 pic.twitter.com/cgSy7rcRCO — Los Angeles Angels (@Angels) September 10, 2025

Robert Stephenson (2-0), el quinto relevista de los Angels, sacó un out para llevarse la victoria. Kenley Jansen ponchó a dos en un noveno perfecto para obtener su salvamento 27. Cole Sands (3-4) cargó con la derrota. Bradley permitió tres carreras y cuatro hits en seis entradas y un tercio, ponchando a cinco.

Momento clave

El triple de Teodosio en el octavo inning pasó por encima de la cabeza de Outman, quien previamente había realizado grandes atrapadas en salto en el quinto y sexto. Outman conectó un doble en la parte alta de la octava que Teodosio no pudo ver en el jardín central.

A continuación

Después de un día libre el jueves, los Twins envían al diestro Pablo López (5-4, 2.84 ERA) al montículo el viernes por la noche contra los visitantes Arizona Diamondbacks. Los Angels comienzan una serie el jueves por la noche en Seattle.

Fuente: Tribuna del Yaqui