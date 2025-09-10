MLB: Rangers continúan imparables y completan la limpia ante los Brewers

Arlington, Estados Unidos.- Jake Burger disparó par de jonrones y remolcó tres carreras para que los Texas Rangers se impusieran el miércoles por 6-3 a Milwaukee para completar una barrida de tres juegos sobre los Brewers, que a pesar de la derrota aún tienen el mejor récord en las Mayores.

Los Brewers (89-58) sufrieron su primera barrida en una serie de tres juegos desde la serie inaugural de la temporada contra los New York Yankees. Texas (77-70) ha ganado 15 de sus últimos 20 encuentros y se colocó a dos juegos detrás del primer lugar Houston en el Oeste de la Liga Americana (los equipos juegan tres veces la próxima semana) y medio juego de Seattle por el último comodín de la Liga Americana. Los Astros y los Mariners tuvieron juegos el miércoles por la noche.

Milwaukee, en busca de enderezar el camino después de caer en los dos primeros juegos de la serie, se fue rápidamente al frente después de que Brice Turang y Jackson Chourio abrieron el juego con jonrones consecutivos.

Pero ya no volvieron a anotar hasta que Rhys Hoskins conectó un sencillo productor como emergente en el sexto que expulsó a Merrill Kelly (12-7), la adquisición proveniente de Arizona en la fecha límite de cambios que dispersó 10 hits y ponchó a seis.

Freddy Peralta (16-6) perdió la oportunidad de convertirse en el primer lanzador de la MLB con 17 victorias. El derecho All-Star ponchó a nueve, pero permitió cinco carreras en una actuación de 113 lanzamientos, el máximo de la temporada, en cinco entradas.

Burger jonroneó al comienzo de la segunda entrada para poner fin a la racha de Peralta de 30 entradas consecutivas en blanco, dos menos que el récord de la franquicia del mexicano Teodoro Higuera establecido en 1987. El jonrón 16 de Burger de la temporada fue un jonrón de dos carreras en el quinto para una ventaja de 5-2.

Ambos equipos descansan el jueves antes de jugar el viernes por la noche. Milwaukee abre una serie en casa contra St. Louis; y los Rangers están en Nueva York con Jacob deGrom enfrentando a los Mets por primera vez.

