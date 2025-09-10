No solo es Portugal; Selección Mexicana se enfrentará a potencia mundial en marzo del 2026

Ciudad de México.- Un nuevo encuentro de la Selección Mexicana podría ser oficializado en las próximas horas; luego de que se rumorara que la Selección de Portugal disputará un amistoso como reinauguración del Estadio Azteca, varios medios afirman que la Federación Mexicana de Futbol está planeando la visita a tierras aztecas de una selección que es una clara candidata para alzar la siguiente Copa del Mundo.

El Estadio Azteca se encuentra en un proceso de remodelación desde mayo del 2024; los planes son darle otra cara totalmente nueva para que albergue su tercera ceremonia inaugural durante una Copa del Mundo, convirtiéndose en el único inmueble en lograrlo. La FMF pretende traer a la selección de Portugal para un encuentro amistoso que, a su vez, servirá como un preludio de lo que será la justa mundialista.

En las últimas horas, han surgido varios rumores de que la Selección Mexicana no solo disputará un encuentro amistoso en el ahora llamado Estadio Banorte, pues diversos periodistas sugieren que, acompañando el encuentro contra Portugal, se contará con la presencia de la Selección de Francia entre los meses de marzo y abril, una vez sea entregado el inmueble con sus remodelaciones listas.

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFD BREAKING: The French National Team is looking into playing against MEXICO in March prior to the 2026 World Cup! uD83EuDD2FuD83CuDDEBuD83CuDDF7



Via @lequipe pic.twitter.com/c0ZdEV9IlY — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) September 10, 2025

Pero los rumores no provienen de medios mexicanos; fueron páginas especializadas en Europa las que filtraron dicha información; una de ellas fue L'Équipe, la cual informó que desde la Federación Francesa de Futbol (FFF) se está analizando qué tan viable sería realizar el encuentro durante la fecha FIFA de marzo y, en caso de realizarse, los franceses podrían disputar un encuentro más en Estados Unidos, para completar su gira en el continente americano.

¡PODRÍA HABER UN MÉXICO VS FRANCIA! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDEBuD83CuDDF7



uD83DuDEA8 Segun información de @lequipe, la selección francesa está CONSIDERANDO jugar un partido amistoso con la selección mexicana en marzo del 2026 uD83DuDE33



¿Te gustaría ver este partido? uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25 pic.twitter.com/asBj0W2rQu — POSTA Deportes (@POSTADeportes) September 10, 2025

Confirman la visita de Cristiano Ronaldo y Portugal a México

Durante la transmisión del partido amistoso entre la Selección Mexicana y Corea del Sur, David Medrano, periodista de TV Azteca confirmó que el encuentro entre México y Portugal estaba totalmente confirmado; el popular reportero informó que el acuerdo ya se encuentra cerrado y aseguró que Cristiano Ronaldo jugará por primera ocasión en el país el 28 de marzo del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui