"Prefieren a Lando Norris": Exdirectivo de McLaren habla de la polémica en la escudería

Ciudad de México.- Las polémicas conforme a las órdenes de equipo que se dieron durante el Gran Premio de Italia siguen creciendo, ya que un exdirectivo de McLaren reveló las verdaderas preferencias que hay dentro de la escudería; un experimentado empresario que cuenta con un amplio paso en la Fórmula 1 reveló que para los de Woking, Lando Norris es amplio favorito sobre Oscar Piastri.

Durante el Gran Premio de Italia en el Autódromo Internacional de Monza, se tuvo una polémica que rodea a ambos equipos de McLaren; el equipo naranja optó por una estrategia de un largo stint, para esperar alguna bandera amarilla o safety car que los beneficiara, pues Max Verstappen ya había cambiado sus neumáticos y los superaba de manera amplia en ritmo, a pesar de estar corriendo en aire limpio.

A falta de pocas vueltas para la bandera de cuadros, los de Wokin decidieron llamar a sus dos monoplazas para realizar las detenciones; el primero en ingresar a boxes fue Oscar Piastri, el cual se encontraba en tercera posición y su cambio de neumáticos transcurrió con normalidad. Lando Norris ingresó a pits en la siguiente vuelta y perdió una cantidad de tiempo considerable, por un error de un mecánico encargado de la pistola.

This is just an absolute joke they weren’t even paying attention the other guy had to tap him to tell him it wasn’t on???? pic.twitter.com/OKXzqM7wod — Chloe (@_dollydaydreamx) September 7, 2025

Ya en pista, el inglés perdió la posición contra su compañero en McLaren, pero las cosas cambiaron en pocos minutos; desde la pared de ingenieros, le pidieron a Piastri ceder su posición ante Lando, lo cual cumplió en los últimos giros. Verstappen fue notificado de esto, generando en él una peculiar reacción; al igual que al finalizar la carrera, declaró que él no hubiera acatado esa orden.

Max Verstappen reacts to team orders at McLaren uD83DuDCFB#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/5y0hvGXn32 — Formula 1 (@F1) September 8, 2025

Es por eso que Bernie Ecclestone, exdirectivo de McLaren, no dudó en alzar la voz a favor de Piastri; según declaró el experimentado empresario, no es justo que el australiano sea penalizado por errores cometidos por el equipo. "¿Es justo que Piastri sea penalizado por un error cometido por el equipo? No", y también comentó que dentro de la escudería de Woking quieren ver campeón al piloto inglés. "Está empezando a tener la sensación de que McLaren prefiere a un campeón del mundo llamado Lando Norris".

Bernie Ecclestone on McLaren's driver swap in Monza uD83DuDDE3? pic.twitter.com/W4q9f6spmY — Autosport (@autosport) September 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui