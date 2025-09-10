Próxima apertura de Ohtani será crucial; Dodgers se medirán a los Phillies

Los Ángeles, Estados Unidos.- El japonés Shohei Ohtani ya sabe cuándo tendrá su próxima apertura con Los Angeles Dodgers, y será para una serie crucial entre equipos líderes de división en la Liga Nacional.

A partir del próximo lunes, los Dodgers recibirán a los Philadelphia Phillies, equipo que se encuentra cuatro juegos por delante en la lucha por el sembrado número dos de la Liga Nacional, y los equipos se enfrentarán en una serie de tres juegos a partir del lunes.

Ohtani tendrá una dura encomienda ante los Phillies

El manager Dave Roberts no dijo en cuál de los tres juegos abriría Ohtani. Se había especulado que el derecho de 31 años lanzaría en San Francisco este fin de semana, pero Roberts dijo que el equipo quería darle a Ohtani un descanso adicional después de su última apertura el 5 de septiembre.

En ese encuentro ante los Orioles, la superestrella de dos vías tuvo un comienzo sorpresa después de que su compañero de equipo Tyler Glasnow se lesionara debido a rigidez en la espalda. En la derrota por 2-1 en Baltimore, Ohtani (1-1, 3.75 ERA) permitió tres hits y ninguna carrera en tres entradas y dos tercios, en las que ponchó a cinco y dio una base por bolas.

It’s Ohtani night at Dodger Stadium! ???

The Dodgers are giving away the first Shohei Ohtani pitching bobblehead tonight, honoring his historic 50/50 season and return to the mound. uD83DuDC99 #Ohtani50



Hoy los Dodgers celebran su histórica temporada 50/50 y su regreso al montículo con… pic.twitter.com/vIgiGZ7Tzz — claudia gestro uD83DuDCAB (@claudiagestro) September 10, 2025

Ohtani había sido descartado de su turno anterior en el montículo el 3 de septiembre debido a una tos, aunque todavía comenzó como bateador designado contra los Orioles.

Tras regresar de su segunda cirugía importante en el codo, los Dodgers han utilizado un enfoque conservador y cuidadosamente manejado para la carga de trabajo de pitcheo de Ohtani. El equipo ha utilizado un aumento gradual en el conteo de lanzamientos y entradas lanzadas del derecho en lugar de un calendario fijo.

Este miércoles, el compatriota de Ohtani, el lanzador Roki Sasaki regresó al roster de los Dodgers después de hacer su quinta y última apertura para Triple-A Oklahoma City. Permitió tres hits y tres carreras, ponchó a ocho y caminó a cuatro en cuatro entradas y dos tercios el martes.

Sasaki ya se reintegró al roster de los Dodgers

"Roki estuvo fantástico", dijo Roberts. "Fue genial para la confianza de Roki simplemente dejarlo volar, tener algo de éxito y saber que puede ser el tipo que se sabe que es".

Sasaki se sentará esta semana con la oficina principal para discutir si sigue siendo abridor o se muda al bullpen. "Creo que esa pregunta se hará porque creo que se pueden discutir ambas cosas, ya sea que se trate de prepararse para que algo suceda aquí en un rol titular o cambiar un rol", dijo Roberts. "Todo debería estar sobre la mesa y vamos a tener esa conversación".

Fuente: Tribuna del Yaqui