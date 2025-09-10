Revelan detalles de la herencia que dejó Hulk Hogan tras su fallecimiento

Ciudad de México.- Hulk Hogan, cuyo verdadero nombre era Terry Bolle, ícono indiscutible de la lucha libre profesional, no solo dejó un vacío en el entretenimiento deportivo, sino que desató una polémica familiar que acaparó la atención mediática internacional. El testamento del luchador, revelado tras su fallecimiento en julio de 2025 a los 71 años por un paro cardíaco en su residencia de Clearwater Beach, Florida, excluye de manera explícita a su hija Brooke Hogan como beneficiaria, decisión que ha generado una fuerte controversia.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por Nick Hogan, hijo del luchador, el patrimonio de Hulk Hogan asciende a casi cinco millones de dólares en activos líquidos. La distribución incluye 200 mil dólares en criptomonedas, 799 mil dólares en propiedad personal e intelectual y derechos de imagen valorados en alrededor de cuatro millones de dólares. Además, Hogan era dueño de dos propiedades contiguas en Clearwater Beach, cuyo valor combinado se estima en once millones de dólares, aunque estas no se incluyeron en el testamento y podrían estar bajo un fideicomiso o una sociedad de responsabilidad limitada.

Nick Hogan fue nombrado único beneficiario del testamento, mientras que la viuda del luchador, Sky Daily, su tercera esposa, figura como cónyuge sobreviviente. Brooke, de 37 años, quedó fuera del reparto principal, lo que provocó especulaciones sobre un distanciamiento familiar irreversible.

La versión oficial indica que Brooke pidió voluntariamente ser eliminada del testamento en 2023, citando desconfianza hacia las personas cercanas a su padre y el deseo de evitar disputas legales tras su muerte. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la decisión fue tomada por Hogan, y que Brooke solo solicitó ser excluida tras conocer la intención de su padre.

En un comunicado emotivo publicado en redes sociales, Brooke rompió el silencio al declarar que la sangre de su padre corre por sus venas, que su vínculo nunca se rompió y que compartieron una conexión tranquila y sagrada que cualquiera que los viera juntos podía percibir.

Brooke es hija del primer matrimonio de Hogan con Linda Claridge, con quien estuvo casado entre 1983 y 2009. Ha sido una figura pública desde joven, incursionando en la música y la televisión. Su relación con su padre fue foco mediático durante años, especialmente tras el escándalo del video sexual de Hogan y su posterior batalla legal contra el locutor Bubba The Love Sponge.

La vida de Hulk Hogan, nacido como Terry Gene Bollea, estuvo marcada por éxitos deportivos y controversias públicas. Fue doce veces campeón mundial de lucha libre, rostro emblemático de la WWE en los años ochenta y noventa, y protagonista de múltiples polémicas, incluyendo demandas por difamación, filtraciones de contenido íntimo y acusaciones de racismo.

En sus últimos años, Hogan enfrentó problemas de salud, incluyendo una cirugía de cuello en mayo de 2025 que, según su viuda, fue mal ejecutada. Sky Daily planea demandar por presunta negligencia médica, lo que podría sumar una compensación económica adicional al patrimonio.

El testamento, firmado originalmente en 2016 y modificado varias veces hasta julio de 2023, fue leído y validado por el tribunal. Terry McCoy fue designado curador del patrimonio junto a Nick, quien también encabeza una demanda federal para bloquear la difusión de un documental sobre el escándalo sexual de su padre. La historia de Hulk Hogan, dentro y fuera del ring, sigue resonando. Su legado deportivo es indiscutible, pero su partida dejó al descubierto las complejidades de una vida marcada por la fama, la familia y decisiones que trascienden la muerte.

Hulk Hogan, el icono de la lucha libre, ha muerto a la edad de 71 años, informó TMZ el jueves. El medio informó que Hogan murió en su casa de Florida de un paro cardíaco. pic.twitter.com/9kyCcDKkhU — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) July 24, 2025

