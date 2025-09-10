UFC, 'Canelo', WWE y el Clásico Nacional encabezan el maratónico fin de semana deportivo

Las Vegas, Estados Unidos.- Septiembre es el mes patrio por excelencia y, a través de los años en el mundo de los deportes, en esta fecha se montan grandes espectáculos dedicados a las fiestas patrias del país y este fin de semana no será la excepción.

Tradicionalmente, Saúl 'Canelo' Álvarez se ha encargado de dar el 'Grito de Independencia' arriba del ring encabezando grandes carteleras durante este mes, pero ahora no estará solo, ya que el aficionado tendrá una intensa agenda que comenzará desde este viernes 12 de septiembre.

Worlds Collide

No podía faltar un evento luchístico que conmemore las tradiciones aztecas. La función se desarrollará este viernes en Las Vegas, entre las estrellas de WWE y Triple A, teniendo como lucha estelar el mano a mano entre Dominick Mysterio contra el Hijo del Vikingo, por el Megecampeonato.

Penta estará presente este viernes en #WorldsCollide, podrás disfrutarlo completamente en vivo desde nuestro canal de YouTube y Facebook al terminar #SmackDown uD83DuDD25 pic.twitter.com/6JmJWm2QN7 — WWE Español (@wweespanol) September 10, 2025

Por otra parte, luchadores como Dr. Wagner Jr., Dragon Lee, JD McDonagh, Ethan Page, Pagano, Psycho Clown, Kofi Kingston, Xavier Woods, Faby Apache, Natalya, Lola Vice, Mr. Iguana, entre otros, también forman parte de la histórica velada.

Noche UFC

A su vez, el sábado será el día con más actividad deportiva y el evento que abrirá la jornada es Noche UFC, cartelera que por tercer año consecutivo es dedicada al pueblo mexicano. Diego Lopes y Jean Silva estelarizarán el show en San Antonio, en un duelo que definirá al próximo retador de peso pluma.

Esa noche cinco peleadores mexicanos subirán al octágono más importante del mundo, en busca de poner en lo más alto los colores verde, blanco y rojo. La pelea entre el capitalino David Martínez y el clasificado mundial Rob Font pinta para ser la que se robe los reflectores.

Clásico de Clásicos

Un nuevo capítulo del Clásico Nacional se escribirá este sábado, cuando América reciba a las Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes. América llega como el segundo mejor de la Liga MX, con 17 unidades, mientras que los rojiblancos ocupan el puesto 16 con apenas cuatro puntos.

uD83DuDE0DEl sábado debes dedicárselo al Clásico NacionaluD83DuDE0D



Vaya forma de vivir la pasión del mejor futbol del mundo ¡#MasQueUnPartido!uD83EuDD29uD83EuDD29uD83EuDD29 pic.twitter.com/EZnAcaCFBG — TUDN USA (@TUDNUSA) September 10, 2025

Aunque en este Apertura 2025 ambos clubes viven momentos diferentes, siempre que saltan al terreno de juego se espera un gran partido, debido a que se trata de las dos escuadras más grandes del futbol mexicano.

Por la supremacía

Pero sin duda alguna, el evento deportivo del año y que está proyectado para ser el más visto este sábado en el país, es el combate entre Saúl Álvarez y Terence Crawford. A pesar de que el rival del 'Canelo' tendrá que subir dos divisiones en este choque, la pelea genera una gran expectativa, debido a que compartirán el ring dos de los nombres que por más de una década han estado en los puestos de los mejores libra por libra del mundo.

Esa noche estarán en juego los cuatro campeonatos mundiales de las 168 libras que ostenta el tapatío; además, el ganador se llevará el cinturón The Ring, que lo acreditará como el mejor de la división. Cabe destacar que, por primera vez en 16 años, no se verá una pelea de Álvarez por televisión abierta en México, hecho que obedece, exclusivamente, a la forma como TKO Holdings negoció los derechos de transmisión para la plataforma Netflix.

Fuente: Tribuna del Yaqui