Alejandra Valencia avanza y se pone a una victoria de pelear por una medalla en el Mundial

Gwangju, Corea del Sur.- La actividad en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco sigue en Gwangju, Corea del Sur, y después del oro de Andrea Becerra en la modalidad de compuesto, le toca el turno ahora a Alejandra Valencia de poner la bandera de México en lo más alto.

La dos veces medallista olímpica, con una puntuación de 678 unidades, se colocó en quinto peldaño en la Ronda de Clasificación del Campeonato Mundial de Tiro con Arco, pero eso no fue todo, ya que este jueves, la sonorense pudo obtener su boleto a los cuartos de final.

En lo que fue una verdadera batalla, la de Hermosillo, Alejandra Valencia venció en flecha de oro a Eliff Gokir del torneo recurvo femenil para así seguir con oportunidad de darle al país otra medalla en este importante torneo.

Con la victoria, Ale enfrentará a la ganadora del Dunya Yenihayat vs. Kang Chaeyoung alrededor de las 23:15 horas (tiempo de Sonora) este jueves. En caso de que Valencia salga con la mano en alto en ese cruce, entraría a las semifinales y tendría garantizado al menos pelear por la presea de bronce.

Este Campeonato Mundial es una gran oportunidad para la sonorense de demostrar que es una de las cartas fuertes que tendrá México para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde ella se perfila para ser de las de mayor experiencia en la disciplina.

Por otra parte, en esa misma categoría, Valentina Vázquez, la tercera mexicana en la competencia de Gwangju, cayó en la tercera ronda al ser derrotada por la española Irati Unamunzaga Altuna por siete a uno.

Mientras que otro de los nombres a seguir por parte de la delegación mexicana en el torneo, Matías Grande, no cumplió con su etiqueta de favorito y dijo adiós al certamen que se celebra en Corea del Sur. Después de haber librado sin problemas las cuatro primeras rondas, el también arquero con experiencia olímpica se despidió al caer por 4-6 frente al español Andrés Temiño, quien terminaría por subir al podio.

A pesar de caer este jueves, Grande tendrá su tan esperada revancha cuando cierre la temporada de Copas del Mundo de Tiro con Arco, pero ahora será en Nankín, China, del 17 al 19 de octubre, así que tendrá tiempo para recuperarse y soñar con otra presea.

