Ana Carolina Herrera es profeta en su tierra: Javier Lamarque reconoce a la deportista

Ciudad Obregón, Sonora.- Fue el 22 de agosto cuando la sonorense Ana Carolina Herrera entró a los libros de historia del país, al conquistar la medalla de oro en la categoría de 61 kilogramos de karate durante los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025.

Sus patadas siguen dejando eco, pues este jueves la joven fue galardonada en su tierra natal. El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque, le entregó un reconocimiento público a Herrera Ayala.

Pone en alto a cajeme y méxico

El alcalde destacó que este logro no solo representa un orgullo para Cajeme y Sonora, sino también para todo México. "Hoy hacemos un reconocimiento público a una gran atleta, que no solo representa orgullosamente a Cajeme y Sonora, sino que pone en alto a todo México. Una medalla de oro no es cualquier cosa, por eso reconocemos a Ana Carolina Herrera Ayala", expresó Javier Lamarque en conferencia de prensa.

#CiudadObregón | La campeona panamericana juvenil Ana Carolina Herrera regaló un presente traído desde Paraguay al alcalde de Cajeme uD83DuDC4F



uD83CuDFA5 Omar Rodríguez / Tribuna pic.twitter.com/mN63huJlsp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 11, 2025

Los sueños se cumplen

A pesar de ser todavía una joven, con mucho futuro por delante, la flamante medallista de oro reconoce que este logro se debe a los años de esfuerzo que le ha dedicado al deporte, pues siempre soñó ganar una presea en un evento internacional. "Este trabajo ha sido de muchísimo tiempo; yo tengo 20 años y 17 le he dedicado a este deporte, el cual considero que es un estilo de vida. En la competencia empecé perdiendo, pero seguí con la mentalidad de que iba por el oro, y al hacerlo realidad me doy cuenta de que los sueños sí se cumplen. Muchas gracias por este reconocimiento", afirmó la cajemense.

Con este triunfo, la karateca se convierte en un ejemplo de disciplina y superación para las y los deportistas de Cajeme, quienes ven en ella una inspiración para alcanzar sus metas", escribió el gobierno de Cajeme en boletín para la prensa.

Mi mayor reconocimiento a la joven Ana Carolina Herrera, originaria de Ciudad Obregón, por conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.



¡Felicidades! Eres un orgullo y un ejemplo para Sonora. uD83DuDC4FuD83EuDD4BuD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/DcO67FhCKI — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) August 22, 2025

Cabe destacar que la victoria de Ana Carolina Herrera en gran parte se debe a las indicaciones de su entrenadora, la también cajemense Claudia Barreras, quien es la encargada de la Selección Nacional de Karate.

Fuente: Tribuna del Yaqui